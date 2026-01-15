<경륜> 임채빈, 5년 연속 최우수선수상, 29기 수석 박건수 신인상 영예

기사입력 2026-01-15 08:28


<경륜> 임채빈, 5년 연속 최우수선수상, 29기 수석 박건수 신인상 영…
임채빈이 지난 8일 열린 '2025 경륜 우수선수 표창 시상식'에서 5년 연속으로 경륜을 대표하는 최우수 선수로 선정된 후 트로피와 함께 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

서울올림픽기념 국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부가 지난 8일 광명스피돔에서 '2025 경륜선수 종합 표창식'을 거행했다.

경륜선수 종합 표창식은 지난해 최고의 활약을 펼친 선수를 선정하여 시상하는 행사로 5개 부문 총 8명의 선수가 수상자로 선정되었다.

최우수상은 지난해 그랑프리 경륜 우승에 빛나는 임채빈이 수상했다. 임채빈은 종합득점과 승률은 물론이고 상금, 다승 등 거의 모든 분야에서 가장 높은 성적을 기록했다. 이로써 임채빈은 2021년부터 5년 연속으로 경륜을 대표하는 최우수 선수가 되었다.

임채빈은 "경륜 최우수 선수로 뽑히게 되어 기쁘고 더욱 열심히 하라는 의미로 생각하고 있다. 올해도 대상 경륜, 그랑프리 우승을 목표로 최선을 다할 계획이며, 항상 변함없이 응원해주시는 팬 분들께 성적으로 보답하겠다"라고 소감을 전했다.


<경륜> 임채빈, 5년 연속 최우수선수상, 29기 수석 박건수 신인상 영…
이성철 경륜경정총괄본부장과 신인상을 차지한 29기 수석 박건수(왼쪽부터)가 기념사진을 촬영하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단
한편, 29기 수석 졸업생 박건수는 신인상과 특선급 페어플레이어상을 받으며 2관왕에 올랐다.

박건수는 "일생에 기회가 단 한 번뿐인 신인상을 받게 되어 더 기쁘다. 지난해 그랑프리 경륜에서 준결승까지 진출했었는데, 올해는 그랑프리 경륜 결승에 올라가는 것이 목표"라고 당찬 소감을 전했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

황신혜, 29살에 전신마비 온 남동생 공개 "사고로 목 다쳐 구족화가돼" ('같이삽시다')

2.

안성재, 댓글 1만3000개 달린 '두쫀쿠' 논란 결국 A/S…"실수했다고 느꼈다"

3.

'82세' 임현식, 8kg 빠지고 수척해진 근황 "최근 스텐트 시술 받아, 경도인지장애 진단까지"

4.

강형욱, 갑질 논란 후 '감시 공포'까지…"집 위에 드론이 일주일 내내 떠 있었다"

5.

'뉴진스 퇴출' 다니엘, 인스타 이어 中 SNS까지…해외로 눈 돌리나

연예 많이본뉴스
1.

황신혜, 29살에 전신마비 온 남동생 공개 "사고로 목 다쳐 구족화가돼" ('같이삽시다')

2.

안성재, 댓글 1만3000개 달린 '두쫀쿠' 논란 결국 A/S…"실수했다고 느꼈다"

3.

'82세' 임현식, 8kg 빠지고 수척해진 근황 "최근 스텐트 시술 받아, 경도인지장애 진단까지"

4.

강형욱, 갑질 논란 후 '감시 공포'까지…"집 위에 드론이 일주일 내내 떠 있었다"

5.

'뉴진스 퇴출' 다니엘, 인스타 이어 中 SNS까지…해외로 눈 돌리나

스포츠 많이본뉴스
1.

깜짝 소식! "손흥민 당장 토트넘 돌아와" 메시(39세, 맨시티), 선수 경력 첫 EPL 진출 가능성 점화..."요구 연봉 지불 가능"

2.

[오피셜] 토트넘 미쳤다, 잉글랜드 국가대표 하이재킹 대성공! 완전 영입 완료..."정말로 토트넘에 오고 싶었다"

3.

무려 23년 차인데, "배찬승 공 무섭다. 더 무서운 건…" 돌아온 우승청부사의 원픽, "최대 이변은 김현수"

4.

[오피셜]"'한국의 손흥민'은 이제 없다" 토트넘, 4월 홈구장서 日 선수 없는 '일본의 날' 개최 계획

5.

실력도 여신급! '레베카 대폭발' 흥국생명, 선두 한국도로공사 격침! → 3연승으로 2위와 승점 동점

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.