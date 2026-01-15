'라틴팝 전설' 성폭력 의혹…"피해자 여러 명" 폭로도 나와

기사입력 2026-01-15 13:59


'라틴팝 전설' 성폭력 의혹…"피해자 여러 명" 폭로도 나와
사진출처=훌리오 이글레시아스 인스타그램

[스포츠조선 장종호 기자 '라틴팝의 전설'이자 스페인 '국민가수'인 훌리오 이글레시아스(82)가 상습 성폭력 의혹에 휘말렸다.

뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 스페인 검찰은 이글레시아스가 과거 고용한 직원들을 성적으로 괴롭혔다는 의혹을 조사 중이라고 밝혔다.

앞서 전 직원 2명은 지난 5일(현지시각) 스페인 법원에 이글레시아스를 처벌해달라는 고소장을 제출했다.

같은 날 스페인 현지 매체 '엘 디아리오 에스'와 '유니비전 노티시아스'는 지난 3년간 취재한 이글레시아스의 성폭력 의혹에 관한 내용을 보도했다.

취재에 응한 15명의 피해자는 이글레시아스가 직원들을 외모를 기준으로 채용하고, 성적 취향과 신체에 관한 부적절한 질문을 하는 등 지속적인 위협과 성적 괴롭힘 분위기가 있었다고 주장했다.

이들은 1990년대 후반부터 2023년까지 이글레시아스 측에 고용돼 일했다.

이번에 고소장을 제출한 가사도우미와 물리치료사는 각각 도미니카공화국과 바하마 출신 여성들로, 2021년 감독자들의 강요로 이글레시아스와 성적 관계를 맺어야 했다고 진술한 것으로 전해진다.

이들 여성을 대리하고 있는 여성단체는 "이글레시아스를 '성희롱 범죄'와 '강제 노동' 등의 혐의로 고발했다"고 밝혔다.


이글레시아스 측은 성폭력 의혹에 아직 공식 입장을 내지 않고 있다.

한편 팝 가수 엔리케 이글레시아스의 아버지인 훌리오 이글레시아스는 12개 이상의 언어로 3억 장 이상의 음반을 판매하며 세계에서 가장 성공한 음악 아티스트 중 한 명으로 꼽힌다.

1988년 앨범 'Un Hombre Solo'로 라틴 팝 퍼포먼스 부문 그래미상을 수상했으며 2019년엔 그래미 평생 공로상도 수상했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래가 직접 밝힌 전 남친 정체→전 매니저 반박 “경영학과? 오래전 자퇴” 주장

2.

김태원, 두 차례 쓰러져 간신히 의식 회복..“이번에 위험했다”

3.

'400억 건물주' 고소영, 명품 주방템 대방출..."삶의 질 달라졌다"

4.

'53세' 고소영의 노화, 눈으로 왔다..."돋보기가 문신템, 슬픈 현실 받아들여"

5.

[공식] 홍상수 감독, 불륜 '♥김민희'와 혼외자 육아 중 들려온 소식 "베를린영화제 초청"

연예 많이본뉴스
1.

박나래가 직접 밝힌 전 남친 정체→전 매니저 반박 “경영학과? 오래전 자퇴” 주장

2.

김태원, 두 차례 쓰러져 간신히 의식 회복..“이번에 위험했다”

3.

'400억 건물주' 고소영, 명품 주방템 대방출..."삶의 질 달라졌다"

4.

'53세' 고소영의 노화, 눈으로 왔다..."돋보기가 문신템, 슬픈 현실 받아들여"

5.

[공식] 홍상수 감독, 불륜 '♥김민희'와 혼외자 육아 중 들려온 소식 "베를린영화제 초청"

스포츠 많이본뉴스
1.

두산 사장님의 '살벌한' 새해 인사 "9위, 우리와 어울리지 않아...유니폼, 이름 빼고 다 바꿔라" [잠실 현장]

2.

25억 계약 마지막 해, KIA 여전히 대체자 없다…또 다년계약 카드 꺼내야 할까

3.

주전 2루수 예약? 8년만에 탄생한 '4할타자' → 180도 달라진 존재감…류현인의 '불꽃야구'는 이제 시작 [인터뷰]

4.

'세계 4위' 한국, 김도영만 남았던 '대만 참사' 지울까…2027년 프리미어12 본선 직행 확정

5.

감독으로 새출발, 너무도 설레는 날 김원형은 왜 눈물을 흘렸나 "발인까지 지켜주고 싶다" [잠실 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.