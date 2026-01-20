바오패밀리의 활발한 일상 구경·…에버랜드 '윈터 굿모닝' 프로그램 선보여

◇눈 덮인 판다 세컨하우스에서 즐거운 시간을 보내는 루이바오(오른쪽)와 후이바오. 사진제공=에버랜드
에버랜드가 판다 가족을 개장 시간 전 가장 먼저 만나볼 수 있는 '윈터 굿모닝 바오패밀리' 프로그램을 21일부터 선보인다. 판다들이 아침 기상 후 활발하게 움직이는 이른 시간대에 진행해 더욱 생동감 넘치는 바오패밀리의 모습을 만나볼 수 있도록 기획됐다. 원터 굿모닝 바오패밀리는 2월 28일까지 한시적으로 진행된다.
20일 에버랜드에 따르면 원터 굿모닝 바오패밀리 프로그램은 20분간 이어지는 체험에서 엄마 아이바오와 아빠 러바오가 있는 판다월드와 현재 쌍둥이 아기 판다가 머무르고 있는 판다 세컨하우스까지 에버랜드에 있는 판다가족을 모두 만날 수 있도록 기획됐다. 현재 쌍둥이 판다 루이바오와 후이바오는 최근 몸무게 70kg을 돌파하며 세컨하우스에서 건강하게 성장하고 있다. 특별 간식과 음료로 구성된 판다 카페 모닝 세트도 함께 제공돼 따뜻하고 든든하게 체험할 수 있도록 했다. 1월에는 현재 펼쳐지고 있는 '붕어빵 러쉬' 테마에 맞춰 붕어빵이 간식으로 제공하고, 2월부터는 왓에버 시리즈 2월 테마인 '포춘마켓' 콘셉트에 맞춰 포춘쿠키로 간식 메뉴가 변경된다.
윈터 굿모닝 바오패밀리는 에버랜드 모바일앱의 스마트예약을 통해 매일 90명까지 선착순으로 사전 예약할 수 있다. 사전 예약 첫날인 지난 16일에는 당시 오픈된 21~23일 방문 수량이 판매 1시간여 만에 매진되며 바오패밀리의 인기를 실감케 했다.
에버랜드 관계자는 "윈터 굿모닝 바오패밀리 뿐만 아니라 굿모닝 로스트밸리, 나이트 사파리, 반딧불이 체험 등 매시즌마다 차별화된 동물 생태 체험 프로그램을 선보이며 고객들에게 새로운 경험을 제공해나갈 예정"이라고 말했다.