롯데월드 몰입형 체험관 딥, '미스터리 수사반X픽셀리:더 프리즘' 성료

2026-01-20


롯데월드의 몰입형 체험관 '이머시브 플랫폼 딥(딥)'이 인기 게임 크리에이터 '잠뜰 TV'의 IP 콘텐츠 전시 '미스터리 수사반 X 픽셀리:더 프리즘 '을 성료했다고 20일 밝혔다.

잠뜰 TV는 마인크래프트 등 다양한 게임을 활용해 독창적인 세계관을 접목한 영상 콘텐츠를 제작하는 게임 크리에이터다. 이번 전시는 '잠뜰 TV'의 IP 중 1020 세대를 중심으로 탄탄한 팬덤을 보유하고 있는 '픽셀리'와 '미스터리 수사반(이하 '미수반')'의 콘텐츠로 구성했다. 두 IP의 만남으로 오픈 전부터 팬들에게 뜨거운 관심을 받았으며, 1·2차 티켓이 모두 30분만에 매진되기도 했다.


전시는 단순히 보는 것에 머무르지 않고, 관람객이 다채로운 체험을 할 수 있도록 구성되어 호평을 얻었다. 귀엽고 동글동글한 '픽셀리' 캐릭터를 겨울 캠핑장 콘셉트의 아기자기한 소품과 함께 배치해 관람객이 기념사진을 남길 수 있도록 했고, 50평 규모의 이머시브 미디어 영상존에서는 '미수반'의 세계관을 다면 스크린 영상으로 구현하며 높은 몰입감을 제공했다.

이어지는 공간에서는 관람객이 '미수반'의 일원이 되어 미스터리한 사건이 발생한 저택을 직접 탐색할 수 있도록 구성했다. 단서를 수집하고 스탬프를 모아 사건의 전말을 추리해 나가는 참여형 콘텐츠로 재미를 더했다.

롯데월드는 "딥을 통해 다양한 IP 기반 콘텐츠를 지속적으로 선보이며 고객들에게 차별화된 즐길거리를 제공할 계획"이라고 밝혔다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

