월평균 980만명 이용 '유튜브 뮤직' 지난해 음악 스트리밍 앱 1위

와이즈앱·리테일이 2025년 한 해 한국인 스마트폰 사용자를 표본 조사한 결과, 유튜브 뮤직은 월평균 사용자 수 980만명으로 최다 사용 음악 스트리밍 앱 1위에 올랐다.
2위는 634만명을 기록한 멜론이고, 스포티파이(385만명), 지니뮤직(257만명), 플로(173만명), 사운드클라우드(117만명), 네이버 바이브(81만명)가 뒤를 이었다.
지난해 12월 기준 전달 방문한 음악 스트리밍 앱 사용자의 재방문 비율은 스포티파이가 1위로 82.3%를 기록했다. 멜론·지니뮤직이 각각 81.4%로 2위, 네이버 바이브 80.0%, 사운드클라우드 75.2%, 플로 74.5%, 유튜브 뮤직 74.0% 순으로 집계됐다.
이미지=와이즈앱·리테일
지난해 12월 기준 주요 음악 스트리밍 앱의 재방문율은 전년 같은 달 대비 모두 증가세를 보였고, 특히 스포티파이는 재방문율이 14.6%포인트(p) 급증했다. 이어 재방문율이 많이 증가한 앱은 네이버 바이브 7.5%p, 지니뮤직 6.1%p, 사운드클라우드 3.8%p, 유튜브 뮤직 3.3%p, 멜론 1.3%p, 플로 0.3%p 순이었다. 김소형 기자 compact@sportschosun.com