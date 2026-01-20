월평균 980만명 이용 '유튜브 뮤직' 지난해 음악 스트리밍 앱 1위

기사입력 2026-01-20 10:04


이미지=와이즈앱·리테일

'유튜브 뮤직'이 지난해 한국인이 가장 많이 사용한 음악 스트리밍 앱으로 나타났다.

와이즈앱·리테일이 2025년 한 해 한국인 스마트폰 사용자를 표본 조사한 결과, 유튜브 뮤직은 월평균 사용자 수 980만명으로 최다 사용 음악 스트리밍 앱 1위에 올랐다.

2위는 634만명을 기록한 멜론이고, 스포티파이(385만명), 지니뮤직(257만명), 플로(173만명), 사운드클라우드(117만명), 네이버 바이브(81만명)가 뒤를 이었다.

지난해 12월 기준 전달 방문한 음악 스트리밍 앱 사용자의 재방문 비율은 스포티파이가 1위로 82.3%를 기록했다. 멜론·지니뮤직이 각각 81.4%로 2위, 네이버 바이브 80.0%, 사운드클라우드 75.2%, 플로 74.5%, 유튜브 뮤직 74.0% 순으로 집계됐다.


지난해 12월 기준 주요 음악 스트리밍 앱의 재방문율은 전년 같은 달 대비 모두 증가세를 보였고, 특히 스포티파이는 재방문율이 14.6%포인트(p) 급증했다. 이어 재방문율이 많이 증가한 앱은 네이버 바이브 7.5%p, 지니뮤직 6.1%p, 사운드클라우드 3.8%p, 유튜브 뮤직 3.3%p, 멜론 1.3%p, 플로 0.3%p 순이었다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

