"난임도 AI로…" 아인병원, 첨단 기술 도입 '임신 성공률' 향상 기대

아인병원 아인비난임센터 생식의학연구소에서 연구원이 배아 발달 과정을 기록한 타임랩스 영상을 분석하고 있다.
[스포츠조선 장종호 기자 아인의료재단(이사장 오익환) 아인병원 아인비난임센터가 난임 부부들의 임신 성공률을 높이기 위해 배아 선별과 미세수정 시술 과정에 AI 프로그램 등의 첨단 기술을 도입했다고 밝혔다.
먼저 AI와 타임랩스를 활용한 배아 선별 시스템을 새롭게 도입했다. 보통 5일 배양한 배아 중 이식할 배아를 현미경 관찰과 경험을 바탕으로 선별한다. 그러나 AI와 타임랩스 프로그램은 숙련된 연구진의 경험과 더불어 배아의 사진과 영상을 분석해 배아 발달 과정, 배아 속 세포의 모양, 위치 등을 종합적으로 평가한다. AI로 각 배아에 등급과 점수를 매겨 우선순위를 제시함으로써, 보다 객관적이고 정밀한 배아 선택과 이식이 가능해졌다.
피에조(PIEZO) 장비를 이용한 미세수정(난자 내 정자주입술)도 가능해졌다. 미세수정은 가느다란 피펫(유리관)으로 난자 속에 정자를 직접 주입하는 고난도 시술로, 피펫 삽입 과정에서 난자 막이 손상되거나 터질 위험이 있었다. PIEZO 장비는 초미세 진동을 이용해 피펫을 보다 부드럽게 삽입할 수 있도록 돕는 기술로, 난자 손상 가능성을 낮추고 시술의 안정성을 높인 것이 특징이다.
비침투성 미세수정(ASFI) 기법도 새롭게 도입했다. 이 방식은 피펫이 난자 속으로 삽입되지 않고 난자 세포막에 정자를 부착 후 결합시켜 자연스럽게 정자가 난자 속으로 침투하도록 유도하는 방법이다. 난자의 개수가 적거나 난자의 상태가 약한 경우, 또는 기존 미세수정 방식에서 좋은 결과를 얻지 못했던 경우에 새로운 대안으로 활용될 수 있다.
김종식 아인비난임센터 생식의학연구소 부장은 "AI 분석과 첨단 미세수정 기술을 도입함으로써 난임 치료의 정밀도와 안전성을 동시에 높이게 됐으며, 피에조(PIEZO)와 비침투성 미세수정(ASFI) 시술은 별도의 추가 시술비를 부담시키지 않는다"며 "앞으로도 지속적인 연구와 기술 고도화, 첨단 장비의 도입으로 임신 성공 가능성을 높이는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
한편, 아인비난임센터는 최근 10년 동안 매해 60% 이상의 임신 성공률을 기록하였고 매월 400건 이상의 인공수정과 시험관아기 시술을 시행하고 있으며, 인천권역 난임-임산부 심리상담센터도 인천시로부터 위탁 운영하면서 난임 부부를 위한 맞춤형 의료 서비스를 제공하고 있다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com