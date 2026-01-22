'모두의 여행' 서울관광재단, 유니버설 관광 거버넌스 통합 가이드북 제작

서울관광재단이 지역 관광기구 7개 기관의 유니버설 관광지 정보를 담은 '유니버설 관광 거버넌스 통합 가이드북'을 제작했다고 22일 밝혔다. 유니버설 관광이란 장애인, 고령자, 임산부, 영유아 및 동반자뿐 아니라 모두가 편리한 관광환경을 말한다.
유니버설 관광 거버넌스는 지난해 9월 지역 관광자원 기반의 교류와 협력을 통해 무장애 관광 기반을 확대하고 관광약자의 이동권 및 관광향유권을 증진하기 위해 출범한 전국 단위 협의체다. 참여기관은 서울관광재단, 경상북도문화관광공사, 광주광역시관광공사, 부산관광공사, 울산문화관광재단, 인천관광공사, 충남문화관광재단 총 7개 기관이다.
서울관광재단에 따르면 유니버설 관광 거버넌스 통합 가이드북은 지역별 유니버설 관광지 35곳의 주소, 운영시간 등 기본적인 정보를 수록했다. 특히 휠체어 이동, 엘리베이터 및 장애인 화장실 여부 등 접근성 정보를 픽토그램으로 표현했다. 가이드북은 저탄소 실천을 위해 종이 인쇄를 최소화하고 전자책 형태로 제작되었으며, 국문 및 영문 총 2가지 버전으로 구성됐다.
서울관광재단은 올해 국내외 관광·MICE 행사 등에서 유니버설 관광 거버넌스 가이드북을 홍보하 서울-지역 관광약자 팸투어 실시, 유니버설 관광 홍보 캠페인 공동 개최 등 거버넌스 참여기관과의 협력사업을 확대 추진할 계획이다.
이준 서울관광재단 관광인프라팀 팀장은 "유니버설 관광 거버넌스 통합 가이드북 발간은 7개 기관이 협력하여 흩어져있던 유니버설 관광 정보를 한데로 모은 의미 있는 첫 걸음"이라며 "모두를 위한 관광 실현을 위해 서울과 지역이 함께 노력하겠다"고 말했다.