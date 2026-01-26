LG전자, '2026년형 LG 그램' 출시 기념 고객 이벤트 진행

기사입력 2026-01-26 16:42


LG전자, '2026년형 LG 그램' 출시 기념 고객 이벤트 진행

LG전자가 2026년형 LG 그램 출시를 기념해 고객 이벤트를 진행한다.

26일 LG전자에 따르면 2026년형 LG 그램은 항공·우주 산업에서 활용되는 신규 소재 '에어로미늄'을 적용해 내구성을 높이면서도 초경량 노트북만의 휴대성이 뛰어난 제품이다. LG AI연구원이 자체 개발한 거대언어모델(LLM) '엑사원(EXAONE) 3.5'을 탑재해 강력한 온디바이스 AI기능도 활용할 수 있다.

LG전자는 LG 그램 프로 AI(17/16형), LG 그램 프로 360 AI(16형), LG 그램 AI(15/14형), LG 그램북 AI(16/15형) 등 7종이 순차적으로 출시한다. 대표 모델인 16인치 LG 그램 프로 AI(16Z95U-GS5WK) 모델은 최대 혜택가 기준으로 208만 3,200원이다. 구독을 이용하면 4년 구독 시 월 4만5500원에 이용 가능하다. LG전자는 2026년 LG 그램 출시에 맞춰 다양한 이벤트를 진행 중이다. 26일 오후 8시부터는 온라인브랜드샵에서 IT 유튜버 MR과 함께 2026년 LG 그램을 소개하는 라이브 방송을 진행한다.

방송을 시청하는 고객들 중 추첨을 통해 전용 할인 쿠폰, LG 울트라탭, LG 그램 노르디스크 노트북 파우치, GS25 상품권을 증정한다. 특히 방송 중 신제품을 구매하는 고객에게는 최대 17% 할인 혜택 제공한다. MS365 오피스 이용권, 무소음 마우스, 기프트 쿠폰팩, 어도비 크리에이티브 2개월 구독권도 함께 제공한다. 2월 28일까지는 2026년 LG 그램 출시를 기념해 LGE.COM에서 '에어로미늄' 소재를 적용한 그램을 구매한 고객 중 4명을 추첨해 대한항공 기프트카드 100만원권을 제공한다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식]이상민·탁재훈, '돌싱포맨' 폐지 한달만 재취업..이수지→카이와 新예능 '아니 근데 진짜'

2.

고현정, 다비치 콘서트서 '비매너 논란'?..강민경은 "현정언니♥" 감사 인사

3.

김수용, 급성 심근경색 이후 확달라진 안색 "눈 밑 하얘져, 많이 좋아졌다"

4.

유재석♥나경은, 역대급 궁합 "부인 만나 생활력 확 달라졌다"

5.

'아너' 이나영, ♥원빈 16년째 공백기中 근황 전했다.."같은 배우로서 '힘내라' 응원"

연예 많이본뉴스
1.

[공식]이상민·탁재훈, '돌싱포맨' 폐지 한달만 재취업..이수지→카이와 新예능 '아니 근데 진짜'

2.

고현정, 다비치 콘서트서 '비매너 논란'?..강민경은 "현정언니♥" 감사 인사

3.

김수용, 급성 심근경색 이후 확달라진 안색 "눈 밑 하얘져, 많이 좋아졌다"

4.

유재석♥나경은, 역대급 궁합 "부인 만나 생활력 확 달라졌다"

5.

'아너' 이나영, ♥원빈 16년째 공백기中 근황 전했다.."같은 배우로서 '힘내라' 응원"

스포츠 많이본뉴스
1.

설마 이번이 양효진의 마지막 올스타전이었나...무릎에 차는 물 "곧 마음의 결정 하겠습니다" [춘천 현장]

2.

같은 서류 준비→4시간 구금? 오타니라도 이랬을까…꼬리 무는 이정후 미스터리

3.

이럴수가…'차기 국대 9번' 오현규, EPL행 끝내 무산? 풀럼, 美 출신 FW에 548억 베팅

4.

韓 상대 역대 최초 승리, 조별리그 3전 전승, 김상식 감독은 자신있다..."일본 만났어도 충분히 승리 가능"

5.

이렇게 작은 투수가 있다고? KBO 최단신보다 7cm 크다, 한국에선 다를까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.