단순 목 통증인 줄 알았는데, 팔다리 마비까지, 어떤 질환이길래?

|
[스포츠조선 장종호 기자] 스마트폰 사용과 장시간 좌식 업무로 목과 어깨 통증을 호소하는 사람이 늘고 있다. 하지만 통증이 반복되거나 팔 저림, 보행 불편감 같은 신경 증상이 동반된다면 단순한 근육 피로나 자세 문제로만 치부해서는 안 된다. 척추 몸통뼈 뒤쪽에 위치한 인대가 뼈처럼 굳어 척수와 신경을 압박하는 '후종인대 골화증'이 원인일 수 있다.
가톨릭대학교 인천성모병원 정형외과
최지욱 교수는 "후종인대 골화증은 인대의 골화가 서서히 진행되면서 척수를 압박하는 질환으로, 증상이 발생한 이후에는 자연 호전보다는 점진적 악화를 보이는 경우가 많다"며 "초기에는 단순한 목 통증이나 팔 저림으로 시작해 진단 시기를 놓치는 경우가 많기 때문에, 신경 증상이 동반될 경우 조기 영상 검사가 중요하다"고 말했다.
초기에는 특별한 증상이 없는 경우도 많지만, 목 부위 통증, 뻐근함, 압박감 정도로 시작되기도 한다. 척수 압박이 진행되면 팔과 손 저림, 통증, 감각 저하, 근력 약화가 나타난다. 이후 다리 힘이 빠지거나 감각 이상, 보행 장애가 발생하고, 배뇨, 배변 장애까지 동반될 수 있다. 외상이나 갑작스러운 충격 이후 증상이 급격히 악화되는 경우도 있다.
진단은 영상 검사를 통해 이뤄진다. 단순 X-ray에서도 골화 소견이 보일 수 있지만, 병변의 정확한 범위와 척수 압박 정도를 평가하기 위해서는 CT와 MRI 검사가 필요하다. CT는 골화된 인대의 형태와 척추관이 얼마나 좁아졌는지를 확인하는 데 유용하고, MRI는 척수가 얼마나 압박을 받고 있는지와 신경 손상 여부를 평가하는 데 중요한 역할을 한다. 필요에 따라 근전도 검사, 유발전위 검사 등 신경 기능 검사를 추가 시행하기도 한다.
최지욱 교수는 "후종인대 골화증은 영상 검사에서 골화 범위와 척수 압박 정도를 정확히 평가하는 것이 치료 방침을 결정하는 데 중요하다"며 "단순 목 디스크로 오인해 방치하면 치료 시기를 놓칠 수 있다"고 설명했다.
◇예방법 사실상 없어…조기 진단 및 치료가 중요
치료는 증상의 정도와 척수 압박 상태에 따라 결정된다. 신경 증상이 없거나 경미한 경우에는 약물치료를 통해 증상을 조절하고, 신경학적 변화와 영상 소견을 정기적으로 추적 관찰하는 것이 중요하다.
반면 척수 압박으로 인한 신경 증상이 뚜렷하거나 보행 장애, 손의 미세 운동 장애가 동반되는 경우에는 수술적 치료를 고려해야 한다.
수술은 골화된 인대의 범위와 척수 압박 정도, 척추 정렬 상태 등을 종합해 결정된다. 수술의 목적은 척수를 압박하는 구조를 제거하거나 공간을 넓혀 신경 손상을 멈추는 데 있고, 환자 상태에 따라 접근 방법이 달라진다. 적절한 시기에 신경 압박을 해소하면 증상 호전과 기능 회복을 기대할 수 있지만, 이미 신경 손상이 오래 지속된 경우에는 회복에 한계가 있을 수 있다.
후종인대 골화증은 발생 자체를 예방하기는 어려운 질환으로, 생활습관 개선만으로 진행을 막을 수 있다는 근거는 제한적이다. 따라서 특정 자세나 동작을 피하는 것보다, 증상이 나타났을 때 이를 단순한 근육통이나 디스크로 넘기지 않고 조기에 진단받는 것이 무엇보다 중요하다. 특히 중장년층에서 목 통증과 함께 팔 저림, 손의 미세운동 장애, 보행 불편감이 동반될 경우에는 정밀 영상 검사를 통한 평가가 필요하다.
최지욱 교수는 "신경 증상이 진행된 이후에는 수술이 필요한 경우가 많고, 치료 시기가 늦어질수록 회복 가능성도 제한된다"며 "증상이 경미할 때 진단하고 적절한 시점에 치료를 받는 것이 기능 회복과 일상 복귀에 중요한 영향을 미친다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|