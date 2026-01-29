그랑프리가 만든 자신감?…우수급 4인방 시즌 초반 '폭풍 질주'

기사입력 2026-01-29 10:55


<경륜> 그랑프리가 만든 자신감?…우수급 4인방 시즌 초반 '폭풍 질주'
광명스피돔에서 우수급 결승전에 출전한 선수들이 결승선을 통과하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

올 시즌 초반 경륜 우수급에서 눈에 띄는 상승세를 보이는 4인방이 있다.

바로 류재민(15기, A1, 수성), 김준철(28기, A1, 청주), 김태완(29기, A1, 동서울), 구본광(27기, A1, 청평)이다. 이들의 공통점은 지난해 말 그랑프리에서 특선급 선수들과 맞대결에서 기대 이상의 성과를 거두며 존재감을 각인시켰다는 점이다. 큰 무대에서 경쟁력을 입증한 경험이 시즌 초반 상승세로 이어지고 있다.


<경륜> 그랑프리가 만든 자신감?…우수급 4인방 시즌 초반 '폭풍 질주'
류재민(15기, A1, 수성)-김준철(28기, A1, 청주, 이상 왼쪽부터). 사진제공=국민체육진흥공단
류재민, 훈련으로 다시 일어선 베테랑의 저력

류재민은 어느덧 19년 차를 맞은 노장이다. 2009년부터 2019년까지 10년간 특선급을 지켜냈지만, 부상과 체력 저하로 최근에는 우수급과 특선을 오가고 있다. 슈퍼 특선 류재열(19기, SS, 수성)의 친형이기도 하다.

류재민은 지난달 열린 그랑프리에서 예선전에서는 탈락했지만, 다음날과 그다음 날 연이어 특선급 선수들을 상대하여 젖히기 2착과 선행 2착을 기록하며 인상적인 모습을 보였다. 올해 들어서는 창원에서 열린 우수급 경주에서 3연승을 따내며 투혼을 빛내고 있다.

김준철, 낙차의 아픔 딛고 본격 비상

김준철은 지난해 4월과 7월 연이은 낙차 부상으로 성장세가 주춤했지만, 그랑프리를 통해 완전히 분위기를 전환했다. 예선에서 황인혁(21기, S1, 대전 개인), 성낙송(21기, S1, 창원 상남) 등 쟁쟁한 강자들을 제치고 젖히기로 1착을 차지하며 파란을 일으켰다. 상승세는 최근까지 이어져 지난 18일 광명 3회차 우수급 결승전에서 당당히 우승을 기록했다. 슈퍼특선 양승원(22기, SS, 청주)의 뒤를 이어 나갈 청주팀의 희망이다.


<경륜> 그랑프리가 만든 자신감?…우수급 4인방 시즌 초반 '폭풍 질주'
김태완(29기, A1, 동서울)-구본광(27기, A1, 청평, 이상 왼쪽부터) 사진제공=국민체육진흥공단
김태완, '2년 차 징크스'는 없다…기록이 증명한 성장


29기 훈련원 5위 출신 김태완은 데뷔 2년 차임에도 안정적인 상승세를 이어가고 있다. 지난해 연말 그랑프리에서 사흘 연속 입상에 성공한 김태완은 지난 1월 17일 광명 3회차 7경주에서 200M를 10초 86에 주파했다. 개인 최고 기록이었고, 이는 슈퍼특선급 선수들과 비교해도 손색없는 기록이다. 2년 차 징크스 없이 성장하고 있는 김태완은 경륜 8학군의 명성을 되찾을 동서울팀의 희망으로 떠오르고 있다.

구본광, 다재다능한 청평팀의 미래

27기 구본광은 훈련원 17위로 출발해 크게 주목받지 못했지만, 빠르게 성장하며 2년 차에 특선급에 진출했다. 그랑프리 주간 특선급 선수들과 경쟁하여 마크와 젖히기로 두 차례 입상하기도 했다.

올해는 특선급에서 우수급으로 내려왔지만, 올해 출전한 경주에서 1착 2회, 3착 1회로 모두 입상에 성공하며 상승세를 유감없이 보여주고 있다. 선행, 젖히기, 마크, 추입 모든 전법에 능한 선수로 전문가들은 구본광의 성장 가능성을 아주 높게 평가하고 있다.

예상지 경륜위너스 박정우 부장은 "꿈의 무대인 그랑프리에서 특선급 선수들과 맞붙어 선전한 경험이 이 선수들에게 큰 자신감을 안겨줬다. 시즌 초반 돌풍을 계속 이어 나갈 것으로 보인다."라고 전했다. 연말 그랑프리에서 얻은 값진 경험. 류재민, 김준철, 김태완, 구본광 우수급 4인방의 질주는 이제 막 시작됐다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 정가은, 이혼 후 택시기사하더니...재혼 가능성 "딸이 '좋은 아빠' 원해"

2.

함소원♥진화, 달달 스킨십→재결합 조짐에..시母 폭발 "애 핑계 말고 중국 와라"

3.

차은우 '200억' 탈세 할 때 소속사는 '85억' 추징금...그럼에도 손절은 'NO'

4.

故 김창익 눈길 사고로 사망...형 김창완 "내 몸 잘려나간 느낌" 눈물의 18주기

5.

'공개열애 2번' 전현무, 49세에도 엄마 몰래 연애..."기사로 아셨다"

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 정가은, 이혼 후 택시기사하더니...재혼 가능성 "딸이 '좋은 아빠' 원해"

2.

함소원♥진화, 달달 스킨십→재결합 조짐에..시母 폭발 "애 핑계 말고 중국 와라"

3.

차은우 '200억' 탈세 할 때 소속사는 '85억' 추징금...그럼에도 손절은 'NO'

4.

故 김창익 눈길 사고로 사망...형 김창완 "내 몸 잘려나간 느낌" 눈물의 18주기

5.

'공개열애 2번' 전현무, 49세에도 엄마 몰래 연애..."기사로 아셨다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"우승하러 왔다" 손흥민 미국행 사기 당한 수준, LAFC 우승 생각 진심 없나...SON 원맨팀 막장 계획? 핵심 자원 '無영입'

2.

'한국인 영입' 무조건 초대박! 이강인(토트넘, 24) 실망감만 안겼다…손흥민+이영표의 기억→"1월 이적 사실상 무산"

3.

미쳤다! 韓 21번째 프리미어리거 포기는 없다...국가대표 공격수 오현규, 풀럼행 아직 몰라 "1순위 영입 협상 타결 NO"

4.

오현규 대반전! 풀럼 아니고,'리즈 유나이티드 이적'이 현실적…포스텍마저 호평 일색 "성공하려는 의지 강해"

5.

희소식! "ATL 김하성, 5월 중 복귀 가능" 이론적으로는 더 빨리 돌아올수도?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.