갤럭시아에스엠 '테크노짐', 올림픽·패럴림픽 피트니스 기구 독점 공급 기념 프로모션

갤럭시아에스엠(갤럭시아SM)이 국내 전개하는 이탈리아 프리미엄 피트니스 브랜드 테크노짐이 2026 동계 올림픽·패럴림픽에서 피트니스 기구 부문 공식 독점 공급업체로 참여하는 성과를 기념해, 전국 매장과 백화점, 팝업스토어를 중심으로 고객 대상 프로모션을 전개한다.
테크노짐은 2000년 시드니 올림픽을 시작으로 올림픽 및 패럴림픽 무대에 함께하며 글로벌 스포츠 현장에서 기술력과 신뢰를 축적해 왔다. 이번 동계 올림픽·패럴림픽에서도 피트니스 기구 부문 독점 공급업체로 참여하며, 올림픽 무대에서 검증된 트레이닝 솔루션과 노하우를 바탕으로 선수들의 퍼포먼스 향상을 지원할 예정이다. 테크노짐은 이러한 올림픽 현장의 경험을 국내 소비자 접점으로 확장하는 데 초점을 맞췄다.
이번 프로모션 기간 동안 전국 테크노짐 매장과 백화점 입점 매장에서 제품을 구매한 고객에게는 선착순으로 테크노짐 텀블러와 스포츠 타월, 올림픽 공식 굿즈가 증정된다. 프리미엄 홈짐과 웰니스 솔루션에 대한 관심이 높아지는 가운데, 실질적인 구매 혜택을 통해 고객 만족도를 높인다는 전략이다.
SNS를 활용한 참여형 이벤트도 함께 진행된다. 테크노짐 공식 인스타그램 계정을 팔로우한 후 올림픽 선수들을 응원하는 댓글을 남기면 추첨을 통해 100명에게 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 증정한다. 이벤트 게시물을 개인 스토리에 공유할 경우 당첨 확률이 높아진다.
오프라인 유통 접점도 확대된다. 테크노짐은 현재 주요 백화점 매장과 브랜드 쇼룸을 운영 중이며, 향후 잠실 롯데백화점 팝업스토어(예정)와 현대백화점 무역센터점 팝업스토어를 통해 고객들이 테크노짐의 프리미엄 웰니스 솔루션과 올림픽 공식 후원 브랜드의 가치를 직접 체험할 수 있도록 할 계획이다.
테크노짐 코리아 이반석 대표는 "올림픽 무대에서 검증된 테크노짐의 기술력과 노하우를 국내 유통 현장에서 고객 경험으로 연결하고자 이번 프로모션을 기획했다"며 "백화점과 팝업스토어를 중심으로 프리미엄 웰니스 경험을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
한편, 테크노짐은 롯데백화점 본점 에비뉴엘점, 신세계백화점 부산 센텀점, 현대백화점 판교점 등 주요 백화점 매장과 서울 강남구에 위치한 체험형 전시장 '테크노짐 센터 코리아'를 운영 중이다.