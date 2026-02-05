일산백병원, '미래형 병원 준비' 디지털의료정보혁신센터 신설…초대 센터장에 조성우 교수
[스포츠조선 장종호 기자] 인제대학교 일산백병원(원장 최원주)은 의료 전반의 디지털 전환과 인공지능(AI) 기반 의료혁신을 추진하기 위해 '디지털의료정보혁신센터'를 신설, 2월부터 운영에 들어간다.
디지털의료정보혁신센터는 병원장 직속기구, 급변하는 의료환경 변화에 선제적으로 대응하고 체계적인 디지털 전환 전략을 수립·추진하는 컨트롤타워 역할을 맡는다.
센터는 ▲병원 전반의 디지털 전환 추진을 위한 운영 총괄 체계 구축 ▲데이터 기반 의사결정이 가능한 병원 운영환경 조성 ▲의료원의 표준화된 디지털 운영 기준 정립 등을 핵심 과제로 삼고 있다.
특히 AI 기술을 활용한 의료서비스 혁신을 목표로, 차세대 의료 AI 시스템 도입, 디지털 기반 신의료기술 도입, 의료 데이터 활용 고도화 등을 단계적으로 추진해 진료의 정확성과 효율성을 동시에 높일 계획이다.
일산백병원은 이번 센터 신설을 통해 진료 현장과 행정 전반에 걸친 디지털 혁신을 가속화하고, 환자 중심의 스마트 의료환경 구축에 속도를 낼 방침이다.
초대 디지털의료정보혁신센터장에는 순환기내과 조성우 교수가 임명됐다. 조성우 센터장은 임상 경험과 의료 데이터 활용에 대한 전문성을 바탕으로 병원 디지털 전환 전략을 총괄하게 된다.
최원주 원장은 "디지털의료정보혁신센터는 병원의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 조직"이라며 "AI와 데이터에 기반한 의료혁신을 통해 환자에게 더욱 안전하고 신뢰받는 의료서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.
현재 일산백병원이 운영중인 AI 기반 신의료기술로 ▲심정지 예측 시스템 '딥카스' ▲뇌출혈 진단 보조 AI '에이뷰 뉴로캐드 ▲혈류 기능을 평가하는 '하트메디플러스' ▲섬망을 조기 진단하는 'CAM-ICU' ▲심전도를 분석해 심기능 이상 분석 기술인 'ECG 버디' 등이 있다.
일산백병원은 앞으로도 지속적인 디지털 투자와 혁신을 통해 지역거점 상급종합병원으로서의 역할을 강화하고, 미래 의료를 선도하는 스마트 병원 모델을 구축해 나갈 계획이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|
|
|일산백병원이 인공지능(AI) 기반 의료혁신을 효율적으로 추진하기 위해 '디지털의료정보혁신센터'를 신설하고, 초대 센터장으로 순환기내과 조성우 교수를 임명했다. 조성우 교수는 진료 현장과 행정 전반에 걸친 디지털 혁신을 가속화하고, 환자 중심의 스마트 의료환경 구축을 위한 디지털 전환 전략을 추진해 나갈 예정이다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.