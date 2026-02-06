"신혼여행 명소인데…" HIV·에이즈 환자 2배 급증 이유는?

기사입력 2026-02-06 16:34


"신혼여행 명소인데…" HIV·에이즈 환자 2배 급증 이유는?
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 태평양의 대표적인 신혼여행지 피지에서 최근 HIV 감염자가 급증해 현지 보건 당국이 비상에 걸렸다.

HIV(사람 면역결핍 바이러스)는 감염되면 면역체계가 서서히 약해지데, 치료를 받지 않으면 후천성면역결핍증, AIDS(에이즈)로 진행된다.

뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 피지 보건부와 유엔 산하 에이즈 전담 기구인 유엔에이즈계획(UNAIDS)은 올해 현지 HIV 및 AIDS 환자 수는 3000명을 넘어 지난해보다 2배 증가할 것으로 예상했다.

보건 관계자들은 마약 사용이 확산의 주요 원인이라고 지적했다.

세계보건기구(WHO)는 지난해 12월 발표한 신속 평가 보고서에서 피지 내 마약 사용자들 사이에서 안전하지 않은 주사 사용 관행이 확인됐다고 밝혔다. 이는 HIV 전염 위험을 크게 높이는 요인으로 꼽힌다.

특히 '블루투스 트렌드'라 불리는 위험한 행위가 확산을 부추기고 있는 것으로 전해진다.

이는 약물을 직접 구할 수 없는 사람들이 이미 약물에 취한 다른 사람의 혈액을 주사해 환각에 빠지는 방식이다. 보고서에 따르면 2024년 한 해 동안 1583건의 신규 HIV 감염이 보고됐으며, 2025년 상반기에만 1226건이 추가로 발생했다.

또한 당국에 따르면 조사 대상자의 절반가량이 오염 가능성이 있는 주사기를 사용한 것으로 나타났다.


유엔개발계획(UNDP) 관계자는 이와 관련해 "피해를 최소화하고 HIV 검사와 치료 접근성을 확대해 누구도 소외되지 않도록 긴급히 대응해야 한다"고 강조했다.

호주 외교부는 "피지 정부가 HIV 확산을 공식적으로 선언했으며, 감염 위험이 있는 활동에 참여할 경우 각별한 주의가 필요하다"고 밝혔다.

한편 피지는 매년 수십만 명의 관광객이 찾는 인기 허니문 여행지로, 지난해만 100만명 가까운 관광객이 방문했다. 아름다운 백사장과 스노클링, 고급 리조트 등으로 유명하다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] 서울대·해외 명문대 줄줄이…신동엽→정종철까지, 개그맨들 자식농사 대박났네

2.

[단독]이즈나 방지민·김재원, '뮤직뱅크' 새 MC…이번에도 女아이돌+男배우 '은행장'

3.

'빨간마후라' 배우 출신 이대엽 전 성남시장, 합병증 사망..오늘(6일) 11주기

4.

하정우, ♥차정원과의 결혼 축하에 직접 입 열었다…"아직 있어야 된다니까요"

5.

서동주, 정남규 스스로 목숨 끊은 사건 해석에 일침..“의미 부여 포기” (읽다)

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] 서울대·해외 명문대 줄줄이…신동엽→정종철까지, 개그맨들 자식농사 대박났네

2.

[단독]이즈나 방지민·김재원, '뮤직뱅크' 새 MC…이번에도 女아이돌+男배우 '은행장'

3.

'빨간마후라' 배우 출신 이대엽 전 성남시장, 합병증 사망..오늘(6일) 11주기

4.

하정우, ♥차정원과의 결혼 축하에 직접 입 열었다…"아직 있어야 된다니까요"

5.

서동주, 정남규 스스로 목숨 끊은 사건 해석에 일침..“의미 부여 포기” (읽다)

스포츠 많이본뉴스
1.

美도 걱정! '韓 야구 끝났어'→'WBC 8강'조차 기적…메이저리거 대거 합류, 한국야구 전환점 될까

2.

'7년 환상 궁합' 임해나-권예, 올림픽 '첫 선' 피겨 단체전 아이스댄스 출전 '환상적인 리듬댄스'[밀라노 LIVE]

3.

'충격의 어깨 통증→WBC 제외' 문동주, 결국 캠프 도중 귀국…"7일 검진→8일 재출국"

4.

WS 3연패 함께하자! '오타니의 립서비스' LAD 새로운 동료 향했다…"카일 터커는 모든걸 갖췄어"

5.

'이런 선수를 무급으로 쓰려고 했다니' 알 이티하드→알 힐랄로 이적한 벤제마, 데뷔전에서 '해트트릭 폭발'!...팀은 6-0 대승

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.