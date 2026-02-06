"신혼여행 명소인데…" HIV·에이즈 환자 2배 급증 이유는?

|
[스포츠조선 장종호 기자] 태평양의 대표적인 신혼여행지 피지에서 최근 HIV 감염자가 급증해 현지 보건 당국이 비상에 걸렸다.
보건 관계자들은 마약 사용이 확산의 주요 원인이라고 지적했다.
이는 약물을 직접 구할 수 없는 사람들이 이미 약물에 취한 다른 사람의 혈액을 주사해 환각에 빠지는 방식이다. 보고서에 따르면 2024년 한 해 동안 1583건의 신규 HIV 감염이 보고됐으며, 2025년 상반기에만 1226건이 추가로 발생했다.
또한 당국에 따르면 조사 대상자의 절반가량이 오염 가능성이 있는 주사기를 사용한 것으로 나타났다.
유엔개발계획(UNDP) 관계자는 이와 관련해 "피해를 최소화하고 HIV 검사와 치료 접근성을 확대해 누구도 소외되지 않도록 긴급히 대응해야 한다"고 강조했다.
호주 외교부는 "피지 정부가 HIV 확산을 공식적으로 선언했으며, 감염 위험이 있는 활동에 참여할 경우 각별한 주의가 필요하다"고 밝혔다.
한편 피지는 매년 수십만 명의 관광객이 찾는 인기 허니문 여행지로, 지난해만 100만명 가까운 관광객이 방문했다. 아름다운 백사장과 스노클링, 고급 리조트 등으로 유명하다.
