반얀트리 클럽 앤 스파 서울, 상위 1%를 위한 ‘로열 웨딩’ 론칭

에이블현대호텔앤리조트 반얀트리 클럽 앤 스파 서울(이하 반얀트리 서울)이 하이엔드 웨딩의 새로운 기준을 제시하는 '로열 웨딩(Royal Wedding)'을 선보인다.
로열 웨딩은 일생 단 한 번의 순간을 위해 기획된 상위 1% 고객을 위한 웨딩으로, '왕실의 품격을 담은 가장 고귀한 원 앤 온리 하이엔드 웨딩'이 콘셉트다. 반얀트리 서울이 추구하는 절제된 럭셔리를 바탕으로, 단순히 화려함을 넘어 두 사람의 서사를 가장 아름다운 방식으로 기록하는 하나의 예술 작품 같은 결혼식을 제안한다.
로열 웨딩의 핵심은 '올 커스터마이징(All-Customizing)'이다. 반얀트리 서울은 예식 준비 단계에서 신랑·신부와의 심층 미팅을 통해 두 사람의 만남, 취향, 가치관을 면밀히 파악하고 이를 웨딩 전체의 콘셉트로 풀어낸다. 플라워 디자인과 공간 연출, 조명과 음악, 색감과 동선까지 모든 요소가 하나의 서사로 연결된다.
이를 위한 전문 디렉팅이 전 과정에 걸쳐 제공된다. 웨딩 케이크, 기프트, 향기, 테이블웨어, 오브제 하나까지 모두 맞춤 제작돼 세상에 단 하나뿐인 스타일로 웨딩을 연출할 수 있다.
예식은 반얀트리 서울 1층 대연회장인 크리스탈 볼룸에서 진행된다. 최대 200명까지 수용 가능한 이 공간은 예식 당일 단 한 커플만을 위한 단독 대관으로 운영돼, 누구의 방해도 받지 않는 온전한 몰입의 순간을 선사한다. 하객을 위한 만찬은 로열 웨딩만을 위해 셰프가 엄선한 최상급 식재료와 섬세한 테크닉으로 완성한 '로열 다이닝'으로 제공된다.
차별화된 혜택 또한 포함된다. 신랑·신부는 반얀트리 '더 웨딩 클럽' 회원으로 가입돼 호텔 전반에 걸친 프리미엄 멤버십 서비스를 누릴 수 있다. 특히 반얀트리의 시그니처 트리트먼트인 로얄 반얀 스파 프로그램이 포함되어 결혼 준비 과정에서 쌓인 긴장을 풀고 몸과 마음의 균형을 회복하는 시간을 제공한다. 여기에 호텔 내 피트니스 센터와 사우나 등 부대시설 이용 혜택이 더해져 결혼식 하루에 그치지 않는 라이프스타일 전반의 가치를 경험할 수 있다.
예식 당일에는 반얀트리 서울에 단 두 개뿐인 복층형 프레지덴셜 스위트에서 허니문을 보낼 수 있으며, 롤스로이스 의전 차량을 이용한 픽업 앤 샌딩 서비스와 전 하객 대상 프리미엄 발렛 서비스 등 실질적인 혜택까지 포함된다.
로열 웨딩은 최소 150인부터 예약 가능하며, 3억 원의 패키지로 운영된다. 플라워, 연출, 공간, 다이닝, 혜택 등 웨딩에 필요한 모든 요소가 포함된 가격이다.
반얀트리 서울 안수진 웨딩 팀장은 "최근 예비 부부들은 경제력을 바탕으로 웨딩에 대한 주도권과 안목이 한층 높아졌고, 이에 따라 요구 역시 더욱 구체적이고 정교해졌다"며,"로열 웨딩은 이러한 고객들의 개성을 온전히 반영하여 마치 한 편의 영화나 예술 작품처럼 대대손손 회자될 순간을 선물할 것"이라고 말했다.상희 기자 nowater@sportschosun.com