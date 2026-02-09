교보생명, 베트남 농가에 '희망나무' 2364그루 전달…'지구하다 페스티벌' 탄소중립 실천 다짐 시민 참여 결실

환경부와 함께 전개한 대국민 환경교육 캠페인 '지구하다 페스티벌'의 후속 프로그램으로, 시민들의 환경보호 실천 다짐이 실제 나무 기부로 이어지는 '참여형 사회공헌'이라는 점에서 의미가 깊다.
교보생명은 지난해 10월 환경부와 함께 대국민 환경보호 인식 확산을 위해 서울 종로구 광화문광장에서 '제3회 지구하다 페스티벌'을 개최했다. 기후에너지환경부, 한국환경보전원, 국립생태원 등 30여 개 단체가 다채로운 환경보전 실천 프로그램을 선보였으며, 학생, 일반인 등 6000여 명이 참여해 성황을 이뤘다. 특히, 1182명의 시민이 일상 속 탄소중립 실천을 약속하는 다짐 서약에 동참해 의미를 더했다.
교보생명은 탄소중립 실천 의지에 동참하기 위해 서약 참여자 1인당 자몽나무 종묘 2그루씩 총 2,364 그루의 희망나무를 베트남 빈롱성(구 번째성) 빈곤농가에 기부하기로 했다. 기부된 나무는 기후변화 위기 대응을 위한 탄소 흡수원 역할을 하는 동시에 현지 농가의 소득 창출을 돕는 경제적 자립 기반이 될 전망이다.
교보생명은 지난 2013년부터 베트남 빈곤농가 7600여 가구에 야자수, 자몽나무 등 유실수 종묘 30만 4000여 그루를 지원했다. 이를 통해 현지 농가는 월평균 약 329달러의 소득이 증대됐으며 연간 467톤의 이산화탄소 저감 효과를 내는 등 장기적 관점에서 경제적 자립 확대와 환경보호 실천에 앞장서고 있다.
교보생명이 환경보호 실천에 진심인 것은 신창재 대표이사 겸 이사회 의장의 사람중심 지속가능경영철학과 맞닿아 있다. 신 의장은 "기업은 단순히 이익만 쫓는 것이 아닌 사회공동체와 함께 성장해야 한다"며 지속가능한 미래를 위한 기업시민으로서의 역할을 강조해왔다.
이를 바탕으로 지난 2022년 환경부와 환경교육 사회공헌 업무협약을 맺고 초?중학생 대상 체험형 환경교육 수업 '푸름이 이동환경교실', 초등학생 대상 '찾아가는 환경 뮤지컬', 임직원 플로깅 봉사활동 등을 통해 생활 속 환경보호 실천을 꾸준히 이끌어왔다. 이 같은 노력을 인정받아 2023년 환경부장관 표창에 이어 지난해에는 대통령 표창을 수상하며 ESG경영 선도 기업으로 자리매김했다.
교보생명 관계자는 "교보생명은 대국민 환경인식 개선과 환경교육 프로그램 운영을 통해 ESG경영에 적극 나서고 있다"며, "앞으로도 지속가능한 미래를 위해 환경보호 실천에 앞장서고 다양한 공익사업을 통해 기업의 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다. 김소형 기자 compact@sportschosun.com