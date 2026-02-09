KGM, 문화 이벤트 '시네마 데이' 진행

기사입력 2026-02-09 16:41


KGM, 문화 이벤트 '시네마 데이' 진행
사진제공=KG모빌리티

KG 모빌리티(이하 KGM)가 '무쏘' 출시를 기념해 고객과 함께하는 문화 이벤트 'KGM 시네마 데이'를 개최한다고 9일 밝혔다.

'KGM 시네마 데이'는 영화 관람을 즐기며 차량과 브랜드 공간을 함께 체험할 수 있도록 구성된 프로그램으로, 문화 콘텐츠를 통해 브랜드를 자연스럽게 경험할 수 있도록 했다. 가족, 연인, 친구 등 누구나 부담 없이 참여할 수 있으며, 인기 애니메이션 영화 '미니언즈2'를 관람하며 여유로운 주말을 보낼 수 있다.

이번 행사는 2월 28일 KGM 익스피리언스 센터 강남(강남구 헌릉로 717)에서 진행된다. KGM 익스피리언스 센터는 브랜드 철학과 차량을 직접 체험할 수 있는 브랜드 경험 공간이다. 참여 신청은 9일부터 19일까지 진행되며, 당첨자는 23일 개별 안내를 통해 발표된다.


KGM, 문화 이벤트 '시네마 데이' 진행
무쏘. 사진제공=KG모빌리티
참여 대상은 무쏘 구매 상담을 완료한 고객 중 이벤트에 참여한 고객이며, 추첨을 통해 총 10팀이 초청된다.

이벤트 응모 고객 전원에게는 소정의 모바일 음료 교환권(1000명)이 제공되며, 행사 당첨 고객에게는 KGM 시그니처 디퓨저 패키지를 추가로 증정한다. 이벤트 참여 방법 및 자세한 내용은 KGM 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

KGM 관계자는 "이번 행사는 문화 콘텐츠와 연계한 친밀한 브랜드 경험을 제공하고자 마련되었다"며 "앞으로도 고객의 일상과 문화를 연결하는 다채로운 콘텐츠를 선보일 계획"이라고 밝혔다.

한편, KGM은 참여형 마케팅을 강화하며 고객 접점을 지속적으로 확대해 나가고 있다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

