삼성, 협력사 물품대금 조기 지급…'동반성장' 노력 지속

삼성이 설 명절을 앞두고 중소 협력회사 물품대금을 조기 지급한다. 관계사별로 지역 특산물 등을 판매하는 온라인 장터도 운영해 내수 경기 활성화에 동참한다.
9일 삼섬에 따르면 협력회사의 자금 부담을 줄이기 위해 물품대금 7300억원을 최대 18일 앞당겨 설 연휴 이전에 지급한다. 물품대급 조기 지급에는 삼성전자, 삼성물산, 삼성바이오로직스, 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성SDS, 삼성바이오에피스, 삼성중공업, 삼성E&A, 제일기획, 에스원 등 12개 관계사가 참여한다. 삼성의 주요 관계사들은 2011년부터 물품대금 지급 주기를 기존 월 2회에서 월 3∼4회로 늘려 협력회사들의 원활한 자금 운영을 지원하고 있다.
삼성전자와 삼성물산, 삼성바이오로직스, 삼성생명을 포함한 17개의 관계사는 임직원을 대상으로 '설 맞이 온라인 장터'도 운영한다. 온라인 장터에서는 농축수산물 등 전국 특산품, 지역 농가 상품, 삼성전자가 지원한 스마트공장 제품 등을 판매한다. 올해는 삼성전자의 '스마트공장 구축 지원'을 받은 중소기업 53곳이 참여해 농축수산물, 과일, 가공식품 등 67종의 상품을 선보인다. 삼성은 매년 명절마다 전국 사업장에서 오프라인 직거래 장터를 열어 상품 판매를 지원해 왔으나, 2020년 추석부터는 코로나 19 영향으로 온라인 장터 위주로 전환해 운영하고 있다. 지난해 설과 추석 명절 때는 임직원들이 총 35억원 이상의 상품을 구입하며, 지역 경기 활성화에 힘을 보탰다.
한편 삼성은 올해 각 회사별 사내게시판, 지역자치단체, 농협 등의 온라인 쇼핑몰을 활용한 '온라인 장터'외에도, 일부 사업장에 임직원의 참여를 확대하기 위해 '오프라인 장터'도 추가로 마련했다.