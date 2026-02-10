두바이 쫀득 쿠키도 '작게 먹기'…GS25, 아이브 레이·로로멜로와 협업 '미니두쫀쿠4입' 선보여
GS25가 아이브 멤버 '레이'와 디저트 전문 '로로멜로'가 협업한 '미니두쫀쿠4입'을 단독으로 선보인다.
11일 출시하는 '미니두쫀쿠4입'은 제조 직후 냉동 유통 방식을 적용해 시간이 경과해도 식감과 풍미가 안정적으로 유지되도록 했다. 로로멜로의 제조 기술을 통해 쫀득한 식감과 바삭한 식감을 동시에 구현했으며, 품질 균일성과 소비자 만족도를 강화했다.
또한 최근 확산되고 있는 '작게 먹기' 트렌드가 MZ세대 밈으로 자리 잡은 점을 반영해 미니 사이즈 4입 구성으로 기획됐다. 한입 크기로 편의성을 높이고 칼로리와 당류 섭취에 대한 부담을 낮춘 디저트 경험을 제공한다.
특히 SNS를 중심으로 확산된 '얼먹(얼려 먹기)' 트렌드를 반영한 냉동 디저트로, 즉흥 구매와 계획 소비를 동시에 유도할 수 있어 재구매 수요가 높을 것으로 기대된다. GS25는 레이의 사랑스러운 캐릭터와 한입씩 즐기는 디저트 감성을 반영해 팬들이 아티스트의 취향과 무드를 함께 경험할 수 있도록 이번 상품을 기획했다고 설명했다.
GS25는 이번 협업을 통해 K-팝 아티스트의 라이프스타일과 디저트 전문 제조사의 기술력을 결합한 차별화 상품을 선보이며, 팬덤은 물론 일반 고객까지 아우르는 새로운 구매 경험을 확대해 나갈 계획이다.
이하림 GS리테일 디저트팀 매니저는 "아이브 레이와 로로멜로의 협업은 팬덤 트렌드와 디저트 상품 경쟁력을 결합한 새로운 시도"라며 "앞으로도 다양한 K-팝 아티스트 및 인기 IP, 전문 제조사와의 협업을 통해 차별화된 상품 경험을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com
