한림대성심병원 양병은 교수, 수면무호흡증 '양악전진술' 신의료기술 등재

기사입력 2026-02-10 08:40


[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교성심병원(병원장 김형수) 구강악안면외과 양병은 교수가 한국보건의료연구원(NECA)에 신청한 '폐쇄성 수면무호흡증 치료를 위한 상하악전진술(양악전진술)'이 신의료기술로 인정받았다.

이번에 신의료기술로 등재된 양악전진술은 상악(위턱)과 하악(아래턱)을 동시에 전진시켜 수면 중 기도를 막고 있는 조직들을 물리적으로 확장하는 고난도 수술법이다. 턱뼈 이동과 함께 혀 뿌리와 주변 연조직이 전방으로 당겨지면서 기도 폐쇄를 근본적으로 개선하는 방식으로, 기존의 목젖이나 입천장 일부를 절제하는 연조직 수술보다 근본적이고 지속적인 치료 효과를 기대할 수 있다.

특히 국내외 임상 연구와 학술 지침에 따르면, 양악전진술은 폐쇄성 수면무호흡증 치료 수술 가운데 가장 높은 완치율을 보인다. 무호흡-저호흡 지수(AHI)를 정상 범주로 회복시키는 비율이 약 90% 이상에 달해, 단순 증상 완화를 넘어 '완치에 가까운 치료법'으로 평가받고 있다. 환자 상태에 따라 변형양악전진술, 이부성형술, 이설근전진술 등을 병행하면 치료 효과를 더 높일 수 있다.

수면무호흡증은 단순한 코골이를 넘어 생명을 위협하는 중증질환이다. 수면 중 반복적인 호흡 정지로 혈중 산소 농도가 떨어지면서 고혈압·심근경색·뇌졸중 등 심뇌혈관 질환 위험을 높인다. 또한 만성 피로, 인지 기능 저하 등을 유발해 환자의 삶의 질을 크게 떨어뜨린다.

이번 신의료기술은 ▲양압기(CPAP) 치료에 실패했거나 부적합한 환자 ▲다른 수면무호흡 수술 후에도 호전이 없는 중등도·중증 환자 ▲턱뼈가 작거나 악안면 기형으로 기도가 구조적으로 좁은 환자 ▲수면 내시경 검사에서 입천장이나 인두벽 붕괴 등이 확인된 환자를 주요 대상으로 한다.

양병은 교수는 "양악전진술은 외형 개선을 목적으로 한 일반적인 양악수술과 달리, 기도 구조를 근본적으로 개선해 생명을 위협하는 수면무호흡증을 치료하는 기능적 수술"이라며 "이번 신의료기술 인정은 해당 수술이 제도권 안에서 안전하고 효과적인 치료법으로 자리 잡는 중요한 전환점이 될 것"이라고 말했다.

양병은 교수는 한림대학교 의과대학 치과학교실 주임교수 및 한림대학교성심병원 치과 임상과장으로 재직 중이며 대한구강악안면외과학회 보험이사 등을 맡아 대외학술 활동도 활발히 하고 있다. 미국 스탠퍼드의과대학병원 수면의학센터에서 방문교수로 근무했으며, 국내 구강악안면외과 및 환자맞춤 양악수술 분야의 전문가로 손꼽히는 인물이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


한림대성심병원 양병은 교수, 수면무호흡증 '양악전진술' 신의료기술 등재
양병은 교수

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

남현희, "상간녀 때문에 이혼" 폭로전...전남편 불륜 문자 전격 공개

2.

'장범준 버스킹 원년 멤버' 박경구, 38세 나이로 사망…장범준 '추모라이브' 애도

3.

故 정다빈, '뉴논스톱' 남기고 떠난 27세 비극...오늘(10일) 19주기

4.

'이혼 후 출산' 이시영, 둘째 딸 얼굴 드디어 공개...엄마 쏙 빼닮았네

5.

차정원, ♥하정우와 '6년' 비밀 열애 끝낸 뒤 첫 언급 "열애설은 못 막아도"

연예 많이본뉴스
1.

남현희, "상간녀 때문에 이혼" 폭로전...전남편 불륜 문자 전격 공개

2.

'장범준 버스킹 원년 멤버' 박경구, 38세 나이로 사망…장범준 '추모라이브' 애도

3.

故 정다빈, '뉴논스톱' 남기고 떠난 27세 비극...오늘(10일) 19주기

4.

'이혼 후 출산' 이시영, 둘째 딸 얼굴 드디어 공개...엄마 쏙 빼닮았네

5.

차정원, ♥하정우와 '6년' 비밀 열애 끝낸 뒤 첫 언급 "열애설은 못 막아도"

스포츠 많이본뉴스
1.

[밀라노 LIVE]韓 쇼트트랙 스타트! 최민정 첫 경기 조편성 공개, 세계 1위와 격돌 김길리 "나쁘지 않아"→이소연 "최대한 3등", 여자 500m '깜짝 메달 도전'

2.

"500m 감각 예열" '빙속신성'이나현 1000m 9위'韓 첫 톱10', 김민선 18위...'네덜란드 미녀 스타' 레이르담 깜짝 금![밀라노live-속보]

3.

초대형 쾌거! '18세 소녀'가 해냈다...부상도 막지 못한 유승은, 빅에어 사상 첫 동메달+韓설상 첫 여자 메달 주인공 '우뚝'

4.

[밀라노 LIVE]'괴물' 캐나다-'나쁜 손' 중국 비상! "하이스피드 최대로 올려놓은 상태"...'람보르길리' 김길리, 이미 시동 걸었다

5.

충격 폭로! "존재 자체가 팀에 부담" 손흥민 다음은 로메로…이사회 저격+퇴장 패배 원흉→대체자는 실바

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.