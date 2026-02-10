한림대성심병원 양병은 교수, 수면무호흡증 '양악전진술' 신의료기술 등재

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교성심병원(병원장 김형수) 구강악안면외과 양병은 교수가 한국보건의료연구원(NECA)에 신청한 '폐쇄성 수면무호흡증 치료를 위한 상하악전진술(양악전진술)'이 신의료기술로 인정받았다.
이번에 신의료기술로 등재된 양악전진술은 상악(위턱)과 하악(아래턱)을 동시에 전진시켜 수면 중 기도를 막고 있는 조직들을 물리적으로 확장하는 고난도 수술법이다. 턱뼈 이동과 함께 혀 뿌리와 주변 연조직이 전방으로 당겨지면서 기도 폐쇄를 근본적으로 개선하는 방식으로, 기존의 목젖이나 입천장 일부를 절제하는 연조직 수술보다 근본적이고 지속적인 치료 효과를 기대할 수 있다.
특히 국내외 임상 연구와 학술 지침에 따르면, 양악전진술은 폐쇄성 수면무호흡증 치료 수술 가운데 가장 높은 완치율을 보인다. 무호흡-저호흡 지수(AHI)를 정상 범주로 회복시키는 비율이 약 90% 이상에 달해, 단순 증상 완화를 넘어 '완치에 가까운 치료법'으로 평가받고 있다. 환자 상태에 따라 변형양악전진술, 이부성형술, 이설근전진술 등을 병행하면 치료 효과를 더 높일 수 있다.
수면무호흡증은 단순한 코골이를 넘어 생명을 위협하는 중증질환이다. 수면 중 반복적인 호흡 정지로 혈중 산소 농도가 떨어지면서 고혈압·심근경색·뇌졸중 등 심뇌혈관 질환 위험을 높인다. 또한 만성 피로, 인지 기능 저하 등을 유발해 환자의 삶의 질을 크게 떨어뜨린다.
이번 신의료기술은 ▲양압기(CPAP) 치료에 실패했거나 부적합한 환자 ▲다른 수면무호흡 수술 후에도 호전이 없는 중등도·중증 환자 ▲턱뼈가 작거나 악안면 기형으로 기도가 구조적으로 좁은 환자 ▲수면 내시경 검사에서 입천장이나 인두벽 붕괴 등이 확인된 환자를 주요 대상으로 한다.
양병은 교수는 "양악전진술은 외형 개선을 목적으로 한 일반적인 양악수술과 달리, 기도 구조를 근본적으로 개선해 생명을 위협하는 수면무호흡증을 치료하는 기능적 수술"이라며 "이번 신의료기술 인정은 해당 수술이 제도권 안에서 안전하고 효과적인 치료법으로 자리 잡는 중요한 전환점이 될 것"이라고 말했다.
양병은 교수는 한림대학교 의과대학 치과학교실 주임교수 및 한림대학교성심병원 치과 임상과장으로 재직 중이며 대한구강악안면외과학회 보험이사 등을 맡아 대외학술 활동도 활발히 하고 있다. 미국 스탠퍼드의과대학병원 수면의학센터에서 방문교수로 근무했으며, 국내 구강악안면외과 및 환자맞춤 양악수술 분야의 전문가로 손꼽히는 인물이다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com