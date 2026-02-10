토스쇼핑, 설 명절 맞아 '설날 선물·먹거리 기획전' 진행… 최대 87% 할인

기사입력 2026-02-10 15:10


사진제공=토스

토스(운영사 비바리퍼블리카, 대표 이승건)가 자사 커머스 플랫폼 '토스쇼핑'에서 '설날 선물 기획전'과 '설날 먹거리 기획전'을 통해 명절 수요가 높은 식품과 생활·뷰티 상품을 중심으로 다양한 할인 혜택을 제공한다고 10일 밝혔다. 이번 설 기획전은 실속 있는 가격대와 검증된 상품력을 동시에 갖춘 채 15일까지 진행된다.

'설날 선물 기획전'은 총 200여 개의 명절 선물 상품으로 구성됐으며, 정상가 대비 최대 87% 할인 혜택을 제공해 부담 없는 명절 선물 선택이 가능하다. 특히 5만 원 이하 상품이 전체의 약 68%를 차지해 실속형 선물 구성을 강화했다.

대표 상품으로는 '서귀포 노지직배송 당도선별 제주감귤', '풍년보감 6년근 고려홍삼정 올데이굿타임', '루치펠로 6종 치약&가글 선물세트', '메르헨트 콜라겐 주름개선 미백 아이크림' 등이 있다. 식품부터 생활·뷰티 제품까지 실용성과 정성을 모두 고려한 선물 구성을 선보인다.

함께 진행하는 '설날 먹거리 기획전'은 약 100여 개 상품을 대상으로 최대 77% 할인을 제공하며, 2만원 이하 상품이 전체의 67%에 달한다. 명절 상차림과 가족 식사를 준비하는 고객을 위해 떡국과 명절 요리, 제철 식재료를 중심으로 간편하면서도 정성 있는 명절 식탁 구성을 제안한다.

떡국떡, 사골육수, 만두 떡국 밀키트, 국·탕류 간편식 등 설날 필수 음식부터 나물류, 전·부침 재료, 잡채, 한우·정육, 해산물 등 명절 상차림 식재료, 송편·인절미·찹쌀떡·약과 등 전통 명절 간식까지 폭넓게 마련했다. 대표 상품으로는 '믿지육 LA갈비', '수산잇츠 냉동 동태포', '손질할 필요 없는 국내산 고사리' 등이 있다.

토스쇼핑 관계자는 "이번 설 기획전은 식품 중심의 강력한 할인과 합리적인 가격대를 통해 명절 준비 부담을 낮추는 데 집중했다"며 "선물부터 상차림까지 한 번에 준비할 수 있는 토스쇼핑만의 설 시즌 쇼핑 경험을 제공할 것"이라고 말했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

