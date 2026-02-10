0.1초의 승부… 경정 판도 가르는 '확정 검사·소개 항주' 읽기

미사경정장에서 경주에 나선 보트들이 턴마크를 향해 전력으로 질주하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단
경정은 불과 0.1초 차이로 승패가 뒤바뀌는 종목이다. 최근 선수들의 기량이 상향 평준화되면서 단순한 전개 예측만으로는 결과를 가늠하기 어려워졌고, 이제는 모터 기록이 경주의 흐름을 좌우하는 핵심 변수로 자리 잡고 있다. 팬들이 이를 가장 직관적으로 확인할 수 있는 지표가 바로 '확정 검사'와 '소개 항주'다.
우선, 확정 검사는 금번 회차 출전 선수들이 화요일 입소 후 배정받은 모터와 보트를 점검하는 절차다. 지정 훈련을 마친 뒤 1턴 마크를 선회하고 2턴 마크까지 이어지는 약 150m 직선 구간을 전속으로 활주하며 측정한 시속이 기록으로 남는다. 해당 기록은 경정 홈페이지를 통해 공개되며, 수요일과 목요일 경주 전 진행되는 오전 훈련 기록도 순차적으로 업데이트된다.
이 흐름을 비교해보면 모터 상태는 물론 선수의 적응도까지 가늠할 수 있다. 화요일 지정 훈련 대비 수치가 유지되거나 상승했다면 실전 경쟁력이 높다는 평가가 뒤따른다.
미사경정장에서 경정선수가 다음경주 출전을 위해 소개항주를 진행하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단
한편, 소개 항주는 실전 직전 치르는 최종 점검 무대다. 출전 선수 6명이 동일한 150m 직선 구간을 전속으로 주행해 기록을 남기는데, 경정 팬 입장에서는 선수와 모터의 궁합, 그리고 당일 컨디션을 한눈에 확인할 수 있는 가장 직관적인 지표다.
통상 소개 항주 기록이 빠른 선수가 입상 확률도 높은 편이지만, 단순 수치만으로 결과를 단정하기엔 이르다. 모터 특성에 맞춰 세팅과 전략이 달라지기 때문이다. 모터가 힘은 있지만 가속력이 살짝 만족스럽지 못한 경우가 있다. 이때 선수들은 단점을 보완하기 위해 균형을 깨기보다는 가지고 있는 장점을 극대화하고 부족한 가속력은 스타트 승부로 보완하는 전략을 염두에 둔다. 소개 항주 기록은 경쟁상대들에게 밀릴 수 있겠으나, 초반에 우위를 점하는 작전과 전술 운용으로 돌파구를 찾으려 하기 때문이다.
실제로 지난 6회차 2월 5일 목요일 2경주에서는 1코스 전정환이 소개 항주 기록 6.73으로 하위권에 머물렀지만, 0.08초의 빠른 스타트로 선두를 장악하며 흐름을 뒤집는 장면을 연출했다. 기록 이상의 변수가 존재한다는 사실을 보여준 대표 사례다.
여기에 바람 역시 빼놓을 수 없는 변수다. 2턴 마크에서 1턴 마크 방향으로 부는 등 바람은 주행 저항을 키워 기록을 늦추고, 맞바람은 오히려 기록을 끌어올리는 요인이 된다. 특히 선두에서 바람을 정면으로 받는 1번 코스의 체감 영향은 더욱 크다.
결국 소개 항주 기록은 단순한 속도 경쟁의 결과가 아니다. 모터 상태와 세팅, 스타트 전략, 바람 등 환경 변수까지 함께 읽어야 비로소 의미가 살아난다. 확정 검사에서 시작해 소개 항주까지 이어지는 기록의 흐름을 입체적으로 비교하는 것, 그것이 경정의 승부를 한발 먼저 읽어내는 가장 현실적인 방법이다. 경정 팬들의 '추리력' 역시 그 지점에서 완성된다.