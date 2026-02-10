설 연휴에도 달린다… 13~15일 대상경륜 개최, 18~22일 전 영업장 무료입장

기사입력 2026-02-10 15:18


<경륜·경정> 설 연휴에도 달린다… 13~15일 대상경륜 개최, 18~2…
광명스피돔에서 열리는 경륜 경주(위 사진)와 미사경정장에서 열리는 경정 경주. 사진제공=국민체육진흥공단

서울올림픽기념 국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부가 설 연휴를 전후해 대상경륜과 무료입장 등 다양한 행사로 관람객을 맞이한다고 밝혔다.

우선 설 연휴의 시작은 대상경륜이 연다. 올해 첫 대상경륜인 '스피드온배 대상경륜'이 오는 13일부터 15일까지 개최된다. 시즌 초반 판도를 가늠할 무대로 정상급 선수들이 대거 출전해 치열한 승부를 펼칠 것으로 기대된다.

매주 수·목 열리는 경정은 18일과 19일 정상 운영된다. 설 연휴 기간에도 휴장 없이 경주를 이어가며 관람객들에게 색다른 즐길거리를 제공할 예정이다. 이후 경륜은 20일부터 22일까지 다시 열리며, 같은 기간 경마는 휴장한다.

아울러 경륜경정총괄본부는 18일부터 22일까지 광명스피돔과 미사경정장, 전국 12개 장외지사 등 전 영업장에서 무료입장 행사를 진행한다. 경륜·경정 온라인 발매시스템 '스피드온'을 통해 방문하는 고객은 별도의 입장료 없이 이용할 수 있으며, 각 영업장별로 다양한 프로모션과 사은행사도 마련된다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

사은행사와 관련된 자세한 내용은 경륜 및 경정 홈페이지, 각 영업장을 통해 확인할 수 있다.



설 연휴 기간 경륜·경정이 선사할 색다른 레저 경험에 팬들의 관심이 모이고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.