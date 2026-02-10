"고도비만, 감염병 입원·사망 위험 3배 높아"

|
[스포츠조선 장종호 기자] 비만이 감염병으로 인한 입원과 사망 위험을 크게 높인다는 연구 결과가 나왔다.
연구 결과, 비만자는 정상 체중인 사람보다 감염병으로 입원하거나 사망할 확률이 70% 더 높았다.
또한 이번 연구에서 독감, 코로나19, 폐렴, 요로감염, 호흡기 감염 등 흔한 감염병 대부분에서 비만이 중증 위험을 높이는 것으로 나타났다. 다만 HIV와 결핵에서는 뚜렷한 연관성이 발견되지 않았다.
연구진은 "비만이 면역 체계의 방어 능력을 약화시켜 감염병을 더 심각하게 만드는 것으로 보인다"고 설명했다.
또한 최근 주목받는 GLP-1 계열 체중 감량 약물(위고비, 오젬픽 등)이 비만을 줄임으로써 감염병 위험뿐 아니라 심혈관질환과 일부 암 위험까지 낮추는 효과가 있다는 점도 연구 결과와 일치한다고 덧붙였다.
다만 약물 중단 후 체중이 다시 증가하는 경우가 많아 장기적 효과에 대한 추가 연구가 필요하다고 강조했다.
아울러 "비만은 감염병 예방 전략에서 더 큰 비중을 차지해야 한다"며 "체중 감량을 돕는 정책과 고위험군을 위한 예방접종 프로그램에 비만 고려를 강화해야 한다"고 밝혔다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com