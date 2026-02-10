BYD코리아, 17개 전국 서비스센터에서 설 맞이 무상점검 서비스 캠페인 실시

BYD코리아가 17개 전국 서비스센터에서 설 맞이 무상점검 서비스 캠페인을 실시한다. 사진제공=BYD코리아
BYD코리아가 다가오는 설 명절을 맞아 BYD 오너 고객의 안전하고 편안한 귀성·귀경길을 지원하기 위해 '설 맞이 무상 점검 캠페인'을 실시한다.
BYD코리아는 고객 안전을 최우선 가치로 두는 진정성 있는 서비스 철학을 실현하겠다는 목표 아래 지난해 추석에 이어 두 번째 명절 맞이 무상 점검 캠페인을 기획했다. 연휴 전후를 모두 아우르는 무상점검 서비스를 통해 설 명절 장거리 운행 전 사전 대비부터 주행 후 차량 컨디션 점검까지 전 과정을 체계적으로 지원할 방침이다.
이번 캠페인은 연휴 전 3일(2월 11일~13일)과 이후 5일(2월 19일~20일, 2월 23일~25일), 총 8일에 걸쳐 전국 17개 BYD Auto 서비스센터에서 진행된다. 캠페인 기간 동안 BYD코리아는 동력 배터리 상태 차량 하부 점검 브레이크 시스템 소모품 교체 필요 여부 점검 등 장거리 운행에 필수적인 항목들에 대한 정밀 무상 점검 서비스를 제공한다. 점검에는 약 30분이 소요되며, 쾌적한 주행 환경을 위한 '차량 실내 연무기 탈취 서비스'도 지원한다.
또한, 캠페인 기간 동안 서비스센터를 방문하는 모든 고객에게 소정의 선물도 증정해, 설 연휴를 맞은 고객들에게 보다 만족스러운 서비스 경험을 제공할 예정이다.
BYD코리아는 "설 연휴는 장거리 이동이 잦아 차량 컨디션 관리가 무엇보다 중요한 시기인 만큼, 연휴 전·후 무상점검 서비스를 통해 고객들이 보다 안심하고 귀성·귀경길을 오갈 수 있도록 지원하고자 이번 캠페인을 마련했다"고 밝혔다. 이어 "앞으로도 고객의 실제 주행 환경과 니즈에 맞춘 서비스 프로그램을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.
BYD코리아는 올해 목표를 연말까지 총 26개 서비스센터 네트워크 구축으로 설정, 양적 확대뿐만 아니라 질적 향상에도 무게를 두어 보다 완성도 높은 거점 구축을 가속화하고 있다. 지난 1월 승용 브랜드 출범 당시 11개로 시작한 BYD Auto 서비스센터는 현재 17개까지 확대되며, 1년 새 이례적인 수준의 속도와 규모로 성장해 업계의 주목을 받고 있다.
전국 BYD Auto 서비스센터는 월요일부터 금요일까지 운영되며, 센터별 주소와 영업시간은 BYD코리아 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.