[SC헬스칼럼] 설 연휴 시력교정 고려한다면, 효과적 방법은?

기사입력 2026-02-11 09:14


매년 명절 연휴는 시력교정 수술이 눈에 띄게 늘어나는 시기다. 바쁜 일상 속에서는 시간을 내기 어렵지만, 설 연휴처럼 비교적 여유 있는 기간에는 수술과 회복을 함께 고려할 수 있기 때문이다.

현재 시행되는 대표적인 시력교정술로는 전통적인 라식·라섹이 있지만 최근에 수술 비중이 가장 많은 것은 역시 스마일라식과 스마일프로다. 다만 특정 수술을 미리 정해두기보다는, 정밀 검사를 통해 눈 상태에 맞는 방법을 선택하는 것이 무엇보다 중요하다. 시력 정도, 각막 두께와 강도, 난시 여부 등에 따라 적용 가능한 수술법이 달라질 수 있기 때문이다.

라식은 각막을 원형에 가깝게 절개해 절편을 만든 뒤 레이저로 시력을 교정하는 방식이다. 통증이 적고 회복이 빠른 편으로, 보통 3~5일 정도면 일상생활이 가능하다. 하지만 각막을 크게 절개하기 때문에 각막 두께가 충분하지 않거나 고도근시·고도난시의 경우에는 수술에 제한이 따를 수 있으며, 충격이나 감염에 대한 관리도 필요하다. 라섹은 각막 표면을 한 겹 벗겨낸 뒤 레이저로 교정하는 방식이다. 각막의 구조적 안정성은 비교적 유지되지만, 회복 과정에서 통증과 불편감이 크고 시력 회복까지 1~2주 이상이 필요해 짧은 연휴에는 부담이 될 수 있다.

최근 가장 많이 선택되는 방법은 스마일라식과 스마일프로다.

특히 스마일프로는 개방감으로 불안을 줄이고 수술 시간도 더 짧아 최근 선호도가 높다. 스마일수술은 각막 표면을 거의 그대로 보존한 상태에서 펨토초 레이저로 각막 실질층만 선택적으로 교정하는 방식으로, 절개 크기가 1㎜대로 매우 작다. 신경 손상이 적어 통증이 거의 없고, 수술 다음 날부터 일상생활이 가능할 정도로 회복이 빠르다. 각막 강성이 잘 유지돼 각막확장증이나 혼탁, 빛 번짐, 안구건조증 같은 후유증 위험도 상대적으로 낮다는 평가를 받고 있다.

한편, 각막이 지나치게 얇거나 근시·난시가 매우 심한 경우에는 레이저 시력교정술 대신 렌즈삽입술(ICL)이 대안이 될 수 있다. 이 역시 정밀 검사를 통해 적합성을 판단해야 한다. 특히 난시에 대한 접근과 해결이 중요하다.

시력교정 수술은 눈에 시행하는 섬세한 수술인 만큼, 연휴라는 일정만을 기준으로 성급히 결정해서는 안 된다. 회복 기간도 중요하지만, 그보다 앞서 자신의 눈 상태에 가장 안전하고 적합한 수술이 무엇인지 정확히 확인하는 과정이 필요하다. 다가오는 설 연휴를 활용해 시력교정을 계획하고 있다면, 충분한 상담과 검사를 통해 똑똑하고 현명한 선택을 하는 것이 바람직하다.
도움말=온누리스마일안과 김부기 원장


[SC헬스칼럼] 설 연휴 시력교정 고려한다면, 효과적 방법은?
　◇온누리스마일안과 김부기 원장

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

송가인 母, 무당된 이유 밝혔다 "친정엄마도 무속인, 3년간 신병 앓아"

2.

'흑백2' 프렌치파파, 발달장애 子 방송 최초 고백... 정은혜·조영남 부부와 '운명적 만남'

3.

남창희, 조세호와 똑같은 '1억대 신라호텔' 예식…사회까지 '평행이론'

4.

박정민 공연 5분 전 '날벼락' 취소..."110% 환불이 문제냐" 관객들 뿔났다

5.

'방송 하차' 76세 박원숙, 카페 CEO로 대박났다 "갤러리 분위기에 단체 손님 북적"

연예 많이본뉴스
1.

송가인 母, 무당된 이유 밝혔다 "친정엄마도 무속인, 3년간 신병 앓아"

2.

'흑백2' 프렌치파파, 발달장애 子 방송 최초 고백... 정은혜·조영남 부부와 '운명적 만남'

3.

남창희, 조세호와 똑같은 '1억대 신라호텔' 예식…사회까지 '평행이론'

4.

박정민 공연 5분 전 '날벼락' 취소..."110% 환불이 문제냐" 관객들 뿔났다

5.

'방송 하차' 76세 박원숙, 카페 CEO로 대박났다 "갤러리 분위기에 단체 손님 북적"

스포츠 많이본뉴스
1.

"또 오노의 미국이라니" 韓 쇼트트랙 대통곡! 눈시울 붉어진 김길리…왜 어드밴스 안되나

2.

"中 이미 귀화했는데" 린샤오쥔, 임효준 '중계 논란'…캐스터, 뒤늦게 번복 해프닝

3.

충격 또 충격! "한국에게 무릎 꿇고 빌어라" 대국민 사과 요청까지...韓 팬들 도를 넘은 비난, '충돌 당사자' SNS까지 폐쇄

4.

[밀라노 LIVE]'밀라노에 떨어진 美 폭탄' 하필 韓 쇼트트랙 앞이었다...혼성계주 금메달 도전 다시 좌절→결선 진출 실패

5.

[밀라노 LIVE]'미국 꽈당!'→'편안한 1위' 한국, 혼성 계주 예선 가볍게 통과...준결선 진출 성공

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.