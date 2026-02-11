[SC헬스칼럼] 설 연휴 시력교정 고려한다면, 효과적 방법은?

매년 명절 연휴는 시력교정 수술이 눈에 띄게 늘어나는 시기다. 바쁜 일상 속에서는 시간을 내기 어렵지만, 설 연휴처럼 비교적 여유 있는 기간에는 수술과 회복을 함께 고려할 수 있기 때문이다.
현재 시행되는 대표적인 시력교정술로는 전통적인 라식·라섹이 있지만 최근에 수술 비중이 가장 많은 것은 역시 스마일라식과 스마일프로다. 다만 특정 수술을 미리 정해두기보다는, 정밀 검사를 통해 눈 상태에 맞는 방법을 선택하는 것이 무엇보다 중요하다. 시력 정도, 각막 두께와 강도, 난시 여부 등에 따라 적용 가능한 수술법이 달라질 수 있기 때문이다.
라식은 각막을 원형에 가깝게 절개해 절편을 만든 뒤 레이저로 시력을 교정하는 방식이다. 통증이 적고 회복이 빠른 편으로, 보통 3~5일 정도면 일상생활이 가능하다. 하지만 각막을 크게 절개하기 때문에 각막 두께가 충분하지 않거나 고도근시·고도난시의 경우에는 수술에 제한이 따를 수 있으며, 충격이나 감염에 대한 관리도 필요하다. 라섹은 각막 표면을 한 겹 벗겨낸 뒤 레이저로 교정하는 방식이다. 각막의 구조적 안정성은 비교적 유지되지만, 회복 과정에서 통증과 불편감이 크고 시력 회복까지 1~2주 이상이 필요해 짧은 연휴에는 부담이 될 수 있다.
최근 가장 많이 선택되는 방법은 스마일라식과 스마일프로다.
특히 스마일프로는 개방감으로 불안을 줄이고 수술 시간도 더 짧아 최근 선호도가 높다. 스마일수술은 각막 표면을 거의 그대로 보존한 상태에서 펨토초 레이저로 각막 실질층만 선택적으로 교정하는 방식으로, 절개 크기가 1㎜대로 매우 작다. 신경 손상이 적어 통증이 거의 없고, 수술 다음 날부터 일상생활이 가능할 정도로 회복이 빠르다. 각막 강성이 잘 유지돼 각막확장증이나 혼탁, 빛 번짐, 안구건조증 같은 후유증 위험도 상대적으로 낮다는 평가를 받고 있다.
한편, 각막이 지나치게 얇거나 근시·난시가 매우 심한 경우에는 레이저 시력교정술 대신 렌즈삽입술(ICL)이 대안이 될 수 있다. 이 역시 정밀 검사를 통해 적합성을 판단해야 한다. 특히 난시에 대한 접근과 해결이 중요하다.
시력교정 수술은 눈에 시행하는 섬세한 수술인 만큼, 연휴라는 일정만을 기준으로 성급히 결정해서는 안 된다. 회복 기간도 중요하지만, 그보다 앞서 자신의 눈 상태에 가장 안전하고 적합한 수술이 무엇인지 정확히 확인하는 과정이 필요하다. 다가오는 설 연휴를 활용해 시력교정을 계획하고 있다면, 충분한 상담과 검사를 통해 똑똑하고 현명한 선택을 하는 것이 바람직하다. 도움말=온누리스마일안과 김부기 원장