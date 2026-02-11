이문화 삼성화재 사장, 직원들과 함께 '청소년 불법도박근절 릴레이 캠페인' 동참…다음 참여자로 나채범 한화손보 대표 지목

기사입력 2026-02-11 16:08


이문화 삼성화재 사장, 직원들과 함께 '청소년 불법도박근절 릴레이 캠페인…

삼성화재가 서울 경찰청이 주관하는 '
청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인'에 동참했다.

청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인은 '청소년을 노리는 불법 사이버 도박, 절대 이길 수 없는 사기범죄입니다'라는 슬로건 아래, 청소년 불법 도박 문제의 위험성과 예방 필요성을 알리기 위해 릴레이 형식으로 진행되는 범사회적 캠페인이다.

DB손해보험 정종표 대표의 지목을 받아 삼성화재 이문화 사장 및 직원들이 함께 이번
청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인에 참여했으며, 다음 참여자로 한화손해보험 나채범 대표를 지목했다

한편, 삼성화재는 청소년을 위한 다양한 활동을 진행중이다. 청소년 장애인식 개선을 위한 장애이해 드라마 제작을 2008년부터 이어오고 있고, 2009년 부터는 발달장애 청소년 음악교육을 지원하고 있다. 청소년 자살예방을 위한 생명존중활동도 삼성금융네트웍스 공동으로 진행중이다.

삼성화재는 청소년들이 올바르게 성장할 수 있도록 앞으로도 다양한 활동을 진행해나갈 예정이라고 전했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com





