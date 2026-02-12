30년 경력 '김 부장'의 은퇴 준비 노하우…삼성생명, '퇴직연금 시크릿 가이드' 발간

기사입력 2026-02-12


30년 경력 '김 부장'의 은퇴 준비 노하우…삼성생명, '퇴직연금 시크릿…

삼성생명이 퇴직연금 고객에게 종합적인 솔루션을 제공하는 '퇴직연금 시크릿 가이드'를 발간했다.

복잡한 은퇴 준비 과정을 쉽고 친근하게 풀어내기 위해 '삼성생명 연금사업부 김 부장'이라는 가상의 화자를 내세운 것이 특징으로, '김 부장'은 국내 퇴직연금 시장 태동기부터 현장을 지켜온 인물로, 30년간 수많은 직장인을 만나며 축적한 상담 경험과 사례를 바탕으로 '풍요로운 은퇴'를 위한 구체적인 실행 전략을 제시한다.

삼성생명은 예비 퇴직자들이 실전 지침서로 활용할 수 있도록 가이드북을 기초편, 세무편, 실전편으로 나눠 체계적으로 구성했다. 각 챕터에는 ▲퇴직금 수령의 기초와 절차 ▲복잡한 퇴직소득세 계산과 절세 전략 ▲퇴직 후 세금 신고 및 종합소득세 정리 ▲IRP 활용법과 투자 포트폴리오 구성 등 퇴직 전후 반드시 챙겨야 할 핵심 내용을 담았다.

특히 수익률을 높이기 위한 디폴트옵션 지정 전략과 원리금보장형·원리금비보장형 상품을 균형 있게 조합하는 포트폴리오 구성법을 별도 챕터로 편성했다. 중도 퇴사자 정산, 창업 및 재취업 시 세금 신고 등 실제로 맞닥뜨리는 이슈도 시나리오별로 정리해 활용도를 높였다.

퇴직연금 시크릿 가이드는 삼성생명 퇴직연금 대면 상담 고객에게 무료로 제공된다.

삼성생명 관계자는 "퇴직연금 전문가들이 오랜 기간 쌓아온 지식과 경험을 집약해 가이드북에 담았다"며 "같은 시대를 살아가는 예비 퇴직자의 마음까지 함께 담아낸 만큼 고객이 인생 2막을 설계하는 데 든든한 길잡이가 되길 기대한다"고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com

