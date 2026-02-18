백화점 업계, 설 선물세트 보냉가방 재사용 캠페인 진행

기사입력 2026-02-18 10:54


백화점 업계, 설 선물세트 보냉가방 재사용 캠페인 진행

설 연휴가 막바지에 이른 가운데, 명절 선물 세트의 신선도를 유지하기 위해 제작된 전용 가방 재활용을 위한 백화점 업계의 보냉가방 회수 이벤트가 시작됐다.

보냉가방 회수는 고객들로부터 자발적인 자원 선순환 문화를 이끌어내는 ESG 프로모션으로 자리잡는 모양새다.

현대백화점은 다음달 2일까지 정육 선물세트 보냉가방을 재사용하는 '365 리사이클 캠페인'을 진행한다. 압구정본점 등 전국 점포 식품관(울산 동구점 제외)에서 진행하는 이번 캠페인을 통해 회수된 보냉가방은 세척 후 결식 아동을 위한 밀키트 후원 사업 등에 재사용된다. 캠페인 참여 고객에게는 보냉가방 1개당 현대백화점그룹 통합 멤버십인 H포인트 4000점을 증정하며, 1인당 최대 3개까지 참여 가능하다.


백화점 업계, 설 선물세트 보냉가방 재사용 캠페인 진행
롯데백화점도 19일부터 3월 15일까지 전국 롯데백화점 사은행사장에서 보냉가방 회수 이벤트를 진행한다. 회수 대상 품목은 롯데백화점 정육, 곶감, 선어 선물세트 전용 보냉가방이다. 사은행사장에 비치된 QR 코드를 통해 이벤트 쿠폰을 발급 받아 참여할 수 있으며, 가방 반납 시 개당 3000점의 엘포인트를 증정한다. 반납은 1인당 최대 5개까지 가능하다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'전 씨름선수' 박광덕, '족발집 운영' 16년만에 처음 겪는 일 "생각 많아 잠 못 자"

2.

'2000년생' 조나단, 돈을 얼마나 번거야 "친구들 유럽 여행 경비 전액 부담"

3.

'심형탁 子' 하루, 돌잡이서 '뜻밖의 선택'..현장 환호성 폭발 ('슈돌')

4.

샘해밍턴 子, 국대 스카우트 제의 받았는데 안타까운 소식 "죽다 살아나"

5.

'김호진♥' 김지호, 안타까운 근황 "정신 못차리게 힘들어, 부상·부모님 병환 겹쳤다"

연예 많이본뉴스
1.

'전 씨름선수' 박광덕, '족발집 운영' 16년만에 처음 겪는 일 "생각 많아 잠 못 자"

2.

'2000년생' 조나단, 돈을 얼마나 번거야 "친구들 유럽 여행 경비 전액 부담"

3.

'심형탁 子' 하루, 돌잡이서 '뜻밖의 선택'..현장 환호성 폭발 ('슈돌')

4.

샘해밍턴 子, 국대 스카우트 제의 받았는데 안타까운 소식 "죽다 살아나"

5.

'김호진♥' 김지호, 안타까운 근황 "정신 못차리게 힘들어, 부상·부모님 병환 겹쳤다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"아쉽고 속상하지만...나아가겠다" '점프 실수' 신지아, 프리 향한 단단한 각오 "자신감 갖고 임하겠다"[밀라노 현장]

2.

'악천후 이겨내고 또 메달 도전' 유승은, 슬로프스타일 결선 날짜 확정...18일 진행[밀라노 현장]

3.

이럴 수가! '이적 후 단 29분 출전' "양민혁은 코번트리에서 사실상 끝" 英해설가의 충격 발언→"램파드 감독도 더이상 그를 신뢰하지 않아"

4.

한승혁 김범수 공백 '잊힌 복덩이'가 채우나…KIA 1차→1군 0경기, 멜버른서 띄운 부활 신호탄

5.

'손흥민 토트넘 시절 주급 가뿐히 넘었다' 아스널 에이스 사카, 2031년까지 장기 재계약에 주급 5억8000만원으로 수직 상승→구단 최고 대우(BBC)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.