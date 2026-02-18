"명절 후 생필품 물가안정 앞장"…이마트, 19일부터 신학기 용품 등 할인 행사 진행

기사입력 2026-02-18 12:16


"명절 후 생필품 물가안정 앞장"…이마트, 19일부터 신학기 용품 등 할…

이마트가 오는 19~25일 생필품 및 먹거리를 중심으로 대대적인 할인 혜택을 제공한다.

우선 '한입 베이킹소다' 3종, '아우라 섬유유연제' 3종, '퓨어시카 바디워시/바디로션' 각 4종, '리스테린(750ml)' 2종 등을 1개 구매 시 1개 증정한다. 브랜드 돈육 앞다리/뒷다리살(냉장)을 신세계포인트 적립 시 20%, 냉동한우 3종(차돌박이/채끝샤브/차돌등심구이)은 신세계포인트 적립 시 20%에 이마트e카드 결제 시 20% 추가 할인한다.

특히 생리대 50여 종을 행사카드로 전액 결제 시 5000원에 구매할 수 있는 5000원 균일가 행사를 진행한다. 전체 균일가 행사 상품 중 80% 이상이 정상가 1만원 이상 상품이다.

또한 '좋은느낌 유기농 100% 순면 생리대' 4종을 정상가 17,900원에 1개 구매 시 1개를 증정하고, '좋은느낌 유기농 100% 순면 에어리 생리대' 4종은 2개 구매 시 30%, 3개 이상 구매 시 40% 할인한다.

생리대는 브랜드 고관여 상품으로 프리미엄 상품에 대한 수요가 높은데, 이러한 프리미엄 상품에 대해 균일가 및 대대적인 혜택을 제공해 높은 할인 체감도를 느낄 수 있도록 했다.

이마트는 자체 마진을 줄이고, 대량 매입을 통해 이번 생리대 행사를 기획했다. 이번 행사를 위해 준비한 물량만 약 25만여 개로 평소 일주일 간 판매량의 3배 수준이다.

명절 직후 본격적으로 시작되는 신학기 준비를 위한 할인 행사도 진행한다.

'레노버 태블릿(Y700 3세대)', '삼성 갤럭시북4'을 행사카드 결제 시 각각 5만원 할인 판매하고, 캐논·엡손 복합기 전 품목을 최대 20% 할인한다.


잔스포츠, 이스트팩, 키플링 등 병행수입 가방 전 품목을 행사카드 결제 시 30% 할인한다. 캐릭터 식기는 신세계포인트 적립 시 최대 30%, 써모스 텀블러는 최대 40% 할인한다. 아동 실내화는 2족 이상 구매 시 30% 저렴하게 구매할 수 있다.

이석규 이마트 일상용품 담당은 "물가안정을 선도하고 큰 혜택을 경험할 수 있도록 명절 직후 대대적인 행사를 준비했다"고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.