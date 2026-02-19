[경마] 2026년 대상경주 첫 승 주인공 '스피드영', 제24회 세계일보배(L) 우승
|지난 2월15일 렛츠런파크 서울에서 열린 제24회 세계일보배에서 우승을 차지한 스피드영. 사진제공=한국마사회
2026년 한국경마 첫 대상경주의 주인공은 스피드영(한국·수·6세, 마주 ㈜디알엠씨티, 조교사 방동석)과 조인권 기수였다.
지난 15일 렛츠런파크 서울 제7경주로 열린 제24회 세계일보배(L·1200m)에서 스피드영은 결승선 직전 믿기 힘든 추입을 선보이며 영광의월드를 제치고 우승을 차지했다. 경주기록은 1분 12초 09.
출발에서 다소 뒤처진 스피드영은 중위권에 자리를 잡은 채 침착하게 레이스를 풀어갔다. 단거리 특유의 빠른 흐름 속에 영광의월드와 디펜딩 챔피언 크라운함성이 선두를 이끌었고, 인기마 1·2위인 스피드영과 문학보이는 중위권에서 무리하지 않은 채 레이스를 전개하며 기회를 엿봤다.
직선주로에 접어들며 영광의월드가 격차를 벌려 우승을 굳히는 듯 보였다. 그러나 결승 200m, 스피드영이 바깥에서 강력한 가속을 시작했다. 순식간에 간격을 좁힌 스피드영은 결승선 앞에서 영광의월드를 따라잡으며 극적인 역전극을 완성했다.
중·장거리 강자로 자리매김해왔고 지난해 연도대표마로 선정된 스피드영은 이번 우승을 통해 단거리 무대에서도 최정상급 경쟁력을 입증하며 2026년 시즌의 강력한 주인공으로 떠올랐다.
|지난 2월 15일 렛츠런파크 서울에서 열린 제24회 세계일보배에서 스피드영과 함께 결승선을 가장 먼저 통과한 조인권 기수가 포효하고 있다. 사진제공=한국마사회
방동석 조교사는 "첫 대상경주 우승이라 감회가 새롭다"며 "말의 컨디션을 잘 살펴보면서 중요한 스테이어 시리즈에도 계속 도전해볼 생각이다. 상황에 따라 적정 거리가 나오면 적극적으로 출전시키겠다"고 소감을 밝혔다.
조인권 기수는 "오랜만의 단거리 출전이라 걱정했지만, 중반 전개가 편해지면서 말에게 맡기고 기승했다"며 "안쪽 게이트에서 안정적으로 탄력을 살려주자는 전략이 잘 맞았고, 스피드영이 끝까지 힘을 내줘 좋은 결과를 낼 수 있었다"고 말했다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com
