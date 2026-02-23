자전거 타다 넘어진 노인, 도와준 소녀들 상대 손배소송 논란

기사입력 2026-02-23 07:53


자전거 타다 넘어진 노인, 도와준 소녀들 상대 손배소송 논란
사진출처=유튜브

[스포츠조선 장종호 기자] 자전거를 타다 넘어진 노인이 도와준 10대 학생들을 상대로 거액의 손해배상 소송을 제기해 논란이 일고 있다.

양청이브닝뉴스 등 중국 매체들에 따르면 푸젠성 푸톈시의 한 도로에서 자전거를 타고 가던 여성 노인 A씨는 커브길에서 흰색 차량을 피하려다 균형을 잃고 넘어졌다. CCTV 영상을 보면 직접적인 충돌은 없었던 것으로 확인됐다.

당시 차량 뒤에서 전기스쿠터를 타고 오던 14세 B양과 15세 C양은 쓰러진 A씨를 보자마자 달려와 부축하고 자전거를 옮겨주는 등 도움을 줬다. 하지만 이후 A씨는 여학생들의 스쿠터가 갑자기 나타나 자신을 놀라게 했고, 그로 인해 넘어졌다고 주장하며 소송을 제기했다.

A씨는 학생들을 상대로 12일간의 입원 치료비, 간병비, 정신적 손해배상 등을 포함해 총 22만 4307위안(약 4700만원)의 배상을 요구했다.

학생들의 부모와 가족은 "선의의 행동이 오히려 큰 피해로 돌아왔다"면서 "아이들이 심각한 정신적 충격을 받았다"고 호소했다.

A씨의 기대와 달리 경찰은 이번 사건을 '비접촉 교통사고'로 분류했다.

조사 결과 A씨가 도로 상황에 주의를 기울이지 않아 주된 책임이 있다고 밝혔다. 다만 스쿠터 운전자 B양은 미성년자 불법 운행 및 회전 시 양보 의무 위반으로 일부 책임이 있다고 판단됐다. 동승자 C양은 책임이 없는 것으로 결론났다.

이번 사건은 온라인에서 큰 논란을 불러일으켰다.


다수의 네티즌은 "학생들이 사고를 일으킨 것이 아닌데 왜 책임을 져야 하느냐"며 소송의 정당성을 의문시했다. 일부는 '보험 사기성 사고'라는 의혹까지 제기했다.

법률 전문가들은 이번 소송이 결국 스쿠터의 속도와 접근 거리 등이 실제로 노인을 놀라게 했는지에 달려 있다고 분석했다. 사건은 오는 2월 26일 법원에서 심리될 예정이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[종합] 이진호 "최준희 결혼소식, 외할머니는 뉴스 통해 접한듯…23년 주거침입 신고 사건後 연락 거의 두절"(연예뒤통령)

2.

박나래, 새해 인사하던 여유는 어디로…"일상 무너져 정신적 불안상태"

3.

'프듀2' 성현우, 제주도서 살해 위협 당했다 "사시미 칼 들고 쫓아와" 충격[종합]

4.

영제이, 미성년 교제 논란 딛고 ♥13살 연하와 결혼 "2년 눈물 끝에 단단져"

5.

한지민, 촬영장 '갑질 감독' 폭로...실명 언급에 '긴급 모자이크'

연예 많이본뉴스
1.

[종합] 이진호 "최준희 결혼소식, 외할머니는 뉴스 통해 접한듯…23년 주거침입 신고 사건後 연락 거의 두절"(연예뒤통령)

2.

박나래, 새해 인사하던 여유는 어디로…"일상 무너져 정신적 불안상태"

3.

'프듀2' 성현우, 제주도서 살해 위협 당했다 "사시미 칼 들고 쫓아와" 충격[종합]

4.

영제이, 미성년 교제 논란 딛고 ♥13살 연하와 결혼 "2년 눈물 끝에 단단져"

5.

한지민, 촬영장 '갑질 감독' 폭로...실명 언급에 '긴급 모자이크'

스포츠 많이본뉴스
1.

한화, 日 꼴찌 지바 롯데에 0-18 참패...에르난데스 152㎞ 호투만 위안[오키나와 현장]

2.

'金 3·銀 4·銅 3' 한국 선수단, 밀라노-코르티나에서 17일간 열띤 일정 마치고 해단…MVP는 김길리

3.

"구위 하나는 역대급" 가라비토 시볼드, 그 수준이 아니다, '평균 190이닝' 에이스가 2선발?

4.

'가상의 류지현호' 키움, KBO 매운 맛 증명! 대만에 13안타 '폭격' 7대2 역전승…연습경기 1승1무 마감

5.

'돈 떨어지니까 왔냐!' 美 배신→中 횡재! 金金金金金…구아이링이 해냈다, 하프파이프 스키 2연패 달성 '환호'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.