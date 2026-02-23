"자취 대학생 모여라" LG헬로비전, 직영몰서 전용 인터넷 반값 프로모션 선보여

기사입력 2026-02-23


LG헬로비전이이 대학 자취생을 겨냥, 3월 말까지 새학기 응원 프로모션을 시행한다. 새학기 응원 프로모션은 대학생 전용 반값 인터넷 '광랜 Academy' 등 자사 서비스 가입고객에게 다양한 혜택을 제공하는 형태로 진행된다. 1년 단기약정 인터넷을 타사 반값수준으로 이용할 수 있어, 대학 자취생의 부담이 줄어들 것이란 게 LG헬러비전의 설명이다.

23일 LG헬로비전에 따르면 새학기 응원 프로모션은 대학생 전용 초고속 인터넷 상품인 '광랜 Academy(1년 약정, 월 1먼3200원)'를 주력으로 진행된다. 타사보다 반값 저렴한 1년 단기약정 인터넷 상품으로, 온라인 강의 수강이나 영상 시청, 과제 수행 등이 필요한 대학생들에게 실속 있는 혜택을 제공한다. 자취 기간이 길거나 인터넷 장기계약이 필요한 대학생이라면, 직영몰 단독 인터넷 상품인 'WiFi 전용 기가 인터넷(3년 약정, 월 1만7000원)'도 적합하다.

친구들과 회식비 지원 등 특별한 새학기 응원 혜택도 더했다. LG헬로비전 직영몰 프로모션을 통해 '광랜 Academy' 등 자사 방송?인터넷 상품에 가입하면 올리브영 상품권 최대 5만원권(선착순 500명)이 제공된다. 2명 이상 팀으로 함께 가입하면 명륜진사갈비 상품권 10만원권(선착순 30팀, 인당 최대 5만원씩)도 추가 지급된다.

프로모션 참여방법은 간단하다. 3월 말까지 LG헬로비전 직영몰 '새학기 응원 프로모션' 페이지를 통해 원하는 방송?인터넷 상품 상담신청 후 가입을 완료하면 된다. '광랜 Academy' 가입 시 학생증 사본 또는 재학증명서 증빙서류 제출이 필요하며, 2명 이상 팀으로 가입 시 상담신청 비고란에 팀명을 기재하면 된다. LG헬로비전 직영몰에서는 대학생을 비롯해 자사 핵심 고객층으로 부상한 MZ세대 특화 서비스를 지속 선보이고 있다. 사은품 대신 요금할인 혜택을 높인 '반값인터넷+케이블TV 결합', TV만 가입해도 WiFi를 무료로 쓰는 'UHD TV(월 1만3200원)', 직영몰 전용 추가 10% 할인(3년약정 인터넷 대상) 등이다.

홍원덕 LG헬로비전 상무(컨슈머그룹장)는 "직영몰의 다양한 서비스로 유통?마케팅 비용 절감분을 고객 혜택으로 돌려주며 차별적 고객가치를 선사하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

