W컨셉, 봄 시즌 ‘프리쇼’ 개최…오피스룩·루즈핏 등 트렌드 제안

기사입력 2026-02-23 08:53


W컨셉이 봄을 맞아 '2026 스프링 시즌 프리쇼(PRE-SHOW)'를 진행한다.

23일 W컨셉에 따르면 봄 프리쇼는 주제는 패션의 자유로움을 뜻하는 'L.O.L(Look of Liberty)'이다. 스타일링은 자유롭게 겹쳐 입어 입체감을 주는 '레이어링', 정형화된 틀에서 벗어나 일상과 업무의 경계를 허문 '오피스룩', 신체의 움직임을 제약하지 않는 여유로운 실루엣의 '루즈핏' 아이템을 중심으로 했다.

행사에는 총 370여 개 브랜드가 참여해 다채로운 봄 신상품이 소개된다. W컨셉은 올봄 트렌드를 소개하기 위해 주요 브랜드가 참여한 프리쇼 화보도 별도로 선보인다. 프론트로우, 망고매니플리즈, 온앤온, 오스트카카, 시티브리즈, 아뜰리에 드 루멘, 폴뉴아, 로서울, 이이에 등 주요 브랜드가 참여했다. 브랜드별 의류, 가방, 신발, 주얼리 등 아이템을 활용한 10가지 추천 룩도 직접 확인할 수 있다.

W콘셉은 스프링 시즌 프리쇼에서 다양한 쇼핑 혜택을 제공한다. 내달 4일까지 카테고리별로 적용 가능한 10% 할인쿠폰과 프리쇼 브랜드 전용 더블 5% 할인쿠폰을 발급한다. 상품 구매 후 포토리뷰 작성 시 구매 금액의 10%를 적립금으로 지급하는 이벤트도 한시적으로 진행한다.

이지현 W컨셉 온사이트 마케팅팀장은 "봄 시즌 프리쇼에서 제안하는 세 가지 트렌드 키워드를 통해 올봄 패션의 즐거움을 미리 경험해 보길 바란다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

