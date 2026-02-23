분당제생병원, AI·로봇수술·디지털 플랫폼 결합 '스마트 진료 환경' 구축

기사입력 2026-02-23 11:54


[스포츠조선 장종호 기자] 대진의료재단 분당제생병원(병원장 나화엽)이 환자가 착용한 작은 웨어러블 기기를 통해 환자의 심전도, 산소포화도, 혈압 등을 실시간 모니터링하는 시스템을 전 병동에 구축, 환자의 안전과 진료의 정밀도를 높였다.

지난 2024년 24시간 이내 심정지 발생 위험을 예측하는 AI시스템을 도입한 이후 병동과 중환자실, 응급의료센터에서 사망 발생 위험을 예측하고, 진단을 보조하는 AI시스템을 적용하고 있고, 이번에는 전 병동에서 환자가 착용하는 작은 웨어러블 기기를 통해 생체신호를 실시간 모니터링할 수 있도록 했다. 환자의 이상 징후를 조기에 감지하여 의료진에게 알리기 위한 것이다.

분당제생병원의 AI시스템은 의료진의 임상 판단을 보조함으로써 위급 상황에 선제적으로 대응할 수 있도록 지원하고, 환자의 급격한 상태 변화를 조기에 감지해 의료진에게 알림을 제공하는 안전 장치의 역할을 수행하면서 환자의 생명을 지키는 든든한 지킴이로 자리잡고 있다.

나화엽 병원장은 "AI시스템은 빠르게 변화하는 의료환경에서 24시간 환자 곁을 지킬 수 있는 든든한 조력자이다. 올해 상반기에 영상 판독을 보조할 수 있는 AI시스템을 추가로 도입할 예정이고, 로봇수술, 디지털 예약 플랫폼이 결합된 스마트 진료환경을 구축했다. 작은 부분도 놓치지 않는 섬세함을 통해 환자가 편안하고 안전한 진료환경을 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.

한편, 분당제생병원은 2024년 레보아이 로봇수술 시스템을 도입한 이후 외과, 비뇨의학과, 산부인과, 심장혈관흉부외과 등 다양한 진료과에서 고난도 로봇수술을 시행하고 있고, 환자의 편의를 위해 카카오톡 기반 디지털 예약 플랫폼인 케어챗도 운영하고 있다. 별도의 앱 설치 없이 24시간 언제 어디서든 쉽고 편리하게 진료 예약을 할 수 있고, 대리 예약, 예약 변경 및 취소, 예약 내역 확인이 가능하다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com




분당제생병원 전경

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.