분당제생병원, AI·로봇수술·디지털 플랫폼 결합 '스마트 진료 환경' 구축

[스포츠조선 장종호 기자] 대진의료재단 분당제생병원(병원장 나화엽)이 환자가 착용한 작은 웨어러블 기기를 통해 환자의 심전도, 산소포화도, 혈압 등을 실시간 모니터링하는 시스템을 전 병동에 구축, 환자의 안전과 진료의 정밀도를 높였다.
나화엽 병원장은 "AI시스템은 빠르게 변화하는 의료환경에서 24시간 환자 곁을 지킬 수 있는 든든한 조력자이다. 올해 상반기에 영상 판독을 보조할 수 있는 AI시스템을 추가로 도입할 예정이고, 로봇수술, 디지털 예약 플랫폼이 결합된 스마트 진료환경을 구축했다. 작은 부분도 놓치지 않는 섬세함을 통해 환자가 편안하고 안전한 진료환경을 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.
한편, 분당제생병원은 2024년 레보아이 로봇수술 시스템을 도입한 이후 외과, 비뇨의학과, 산부인과, 심장혈관흉부외과 등 다양한 진료과에서 고난도 로봇수술을 시행하고 있고, 환자의 편의를 위해 카카오톡 기반 디지털 예약 플랫폼인 케어챗도 운영하고 있다. 별도의 앱 설치 없이 24시간 언제 어디서든 쉽고 편리하게 진료 예약을 할 수 있고, 대리 예약, 예약 변경 및 취소, 예약 내역 확인이 가능하다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
