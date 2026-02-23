젊은층도 안심 못하는 '류마티스 관절염', 의심 신호는?

|
[스포츠조선 장종호 기자] 류마티스관절염은 자가면역 이상으로 관절에 만성적인 염증이 발생하는 질환이다. 초기부터 적절한 치료를 받지 못하면 염증이 반복되면서 관절이 붓고 변형될 수 있다. 자가면역질환 특성상 관절뿐 아니라 폐나 혈관 등 전신에 염증을 유발할 수 있어 조기 발견과 치료가 중요하다. 최근 치료 약제가 크게 발전하면서 관절 손상을 줄이고, 통증 없이 일상생활을 이어가는 것도 가능해졌다. 강동경희대학교병원 관절류마티스내과 김세희 교수와 함께 류마티스관절염의 의심 신호에 대해 정리했다.
◇치료 늦어지면 관절 변형까지
류마티스관절염은 초기 증상이 모호하고 일시적으로 호전되는 경우가 많아 단순 관절통으로 넘기기 쉽다. 이로 인해 진단이 늦어지는 사례도 적지 않기 때문에 다음과 같은 증상이 6주 이상 지속되거나 반복된다면 정밀검사를 받아보는 것이 좋다. ▲아침에 손가락이 뻣뻣해 주먹을 쥐기 어렵고 증상이 1시간 이상 지속되는 경우 ▲손가락·손목·발가락 등 여러 관절이 양쪽으로 붓고 통증이 있는 경우 ▲관절 주위가 붓고 만졌을 때 뜨끈한 열감이 느껴지는 경우다.
◇조기 진단과 치료가 예후 좌우
류마티스관절염은 발병 초기에 치료를 시작할수록 예후가 좋다. 증상 초기에 항류마티스제 약물로 염증을 빠르게 조절하면 관절 변형을 예방하고 정상적인 일상생활을 유지할 수 있다.
반면 치료 시기를 놓치면 염증이 반복되며 관절 손상이 누적돼 치료 효과가 떨어질 수 있다. 진단은 혈액검사와 영상검사를 통해 비교적 빠르게 이뤄진다. 혈액검사로 류마티스 인자와 염증 수치를 확인하고, X-ray(엑스레이)나 초음파 검사를 통해 관절 염증 여부를 평가한다.
초기에는 X-ray(엑스레이)에서 이상이 뚜렷하지 않을 수 있어 임상 증상과 함께 종합적으로 판단한다.
◇경구약부터 생물학적제제 및 표적치료까지
류마티스관절염 치료의 목표는 통증을 일시적으로 줄이는 데 그치지 않고 염증을 지속적으로 조절해 관절 손상을 막고 기능을 유지하는 데 있다. 치료는 우선 경구 항류마티스약제를 중심으로 시작하며, 환자의 증상과 질환 활성도에 따라 약제를 단계적으로 조절한다.
최근 다양한 약제가 개발되면서 통증 조절은 물론 관절 변형 예방 효과도 크게 향상됐다. 경구 약제로 증상이 충분히 조절되지 않는 경우에는 생물학적제제를 활용한 치료가 시행되며, 항종양괴사인자제제, T세포 억제제, B세포 제거제, 인터루킨-6 억제제 등이 사용된다. 최근에는 경구 복용이 가능한 표적합성 항류마티스약제인 JAK억제제까지 승인되면서 치료 선택의 폭이 더욱 넓어졌다.
◇치료 미루기보다, 전문의와 상의가 먼저
류마티스관절염은 조기에 발견해 적절한 치료를 시작하면 관절 변형과 그로 인한 장애를 충분히 예방할 수 있다. 일부 환자들은 장기간 약물 치료에 대한 부담으로 치료를 망설이기도 하지만, 현재 사용되는 류마티스관절염 치료제는 오랜 임상 경험을 통해 안전성이 확인돼 있다.
약에 대한 막연한 두려움으로 치료를 미루기보다는 의료진과 충분히 상의해 자신에게 맞는 치료를 꾸준히 이어가는 것이 중요하다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
