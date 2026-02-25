"들 수 있는 만큼 돈 가져가"…사장님의 '통 큰' 380억원 보너스

기사입력 2026-02-25 11:04


"들 수 있는 만큼 돈 가져가"…사장님의 '통 큰' 380억원 보너스
사진출처=바이두

[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 기업이 직원들에게 380억원에 달하는 연말 보너스를 지급해 화제다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국 허난성에 있는 허난광산크레인유한공사는 지난 13일 열린 연례 행사에서 이익금 2억 7000만 위안(약 566억원)의 이익 중 1억 8000만 위안(약 380억원)을 직원들에게 보너스로 배분했다.

이날 행사 현장에서는 7000여 명의 직원들을 위해 800개의 대형 테이블이 마련됐으며, 그 자리에서만 6000만 위안(약 126억원)의 현금이 직접 지급됐다. 직원들은 무대에 올라 현금을 직접 받아 갔고, 일부는 긴 테이블 위에 펼쳐진 돈을 직접 세어 자신이 센 만큼 가져가는 이벤트도 진행됐다.

영상을 보면 직원들이 팔 가득 현금을 안고 내려오는 모습이 담겼으며, 일부는 돈을 다 들지 못해 힘겹게 무대를 내려오기도 했다. 행사 도중 회사 대표 최페이쥔 사장은 재무팀을 향해 "왜 세탁기를 주느냐, 금값이 올랐다고 생각하느냐. 예전에는 목걸이나 반지를 줬는데, 현금을 가져와 모두에게 2만 위안씩 더 지급하라"고 말해 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.

이 회사는 2002년 설립된 크레인 및 물류 장비 제조·서비스 기업으로, 전 세계 130여 개국에 사업을 운영하고 있다. 최 대표는 회사 지분의 약 98.88%를 보유하고 있으며, 지난해에도 2억 6000만 위안의 순이익 중 1억 7000만 위안을 직원들에게 보너스로 지급한 바 있다. 또한 지난해 3월 국제 여성의 날에는 여성 직원 2000명에게 총 160만 위안(약 3억 3000만원)의 특별 보너스를 지급해 '돈 주기를 가장 좋아하는 사장'이라는 별칭을 얻었다.

최 대표는 이에 대해 "돈 주는 것을 좋아해서가 아니라 젊은 직원들이 자동차 할부금과 주택 대출에 시달리고 있어 조금이라도 부담을 덜어주고 싶을 뿐"이라고 밝혔다.

중국 네티즌들은 "진정한 인간 세상의 재물신", "광고보다 훨씬 효과적이다. 직원들을 잘 대하면 더 열심히 일한다", "이런 보스라면 누구나 일하고 싶을 것"이라는 반응을 보이며 부러움을 표하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

3.

남보라 13번째 동생, 대통령이 이름 지어줬다 "출산 당일 TV 출연" ('편스토랑')

4.

박찬욱, 칸 영화제 심사위원장 위촉…한국인 최초-亞 두번째 쾌거

5.

신동엽♥선혜윤PD, 오늘(26일) 딸 '서울대 입학식' 경사 "엄마 후배 됐다"

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

3.

남보라 13번째 동생, 대통령이 이름 지어줬다 "출산 당일 TV 출연" ('편스토랑')

4.

박찬욱, 칸 영화제 심사위원장 위촉…한국인 최초-亞 두번째 쾌거

5.

신동엽♥선혜윤PD, 오늘(26일) 딸 '서울대 입학식' 경사 "엄마 후배 됐다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

2.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

3.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

4.

'만루포→백투백' 안현민·김도영 우타 거포 동시 폭발, 대표팀, 삼성 마운드 초토화 '린위민 공포' 지웠다[오키나와리포트]

5.

"매커니즘 무너진 것 같다" 사령탑 우려, LAD 사사키 선발 진입 먹구름?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.