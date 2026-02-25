LG전자 'iF 디자인 어워드 2026' 홈로봇 '클로이드' 포함 26개 수상

◇'iF디자인 어워드 2026'에서 수상한 홈로봇 'LG 클로이드'

LG전자가 iF 디자인 어워드 2026(International Forum Design Award 2026)에서 총 26개의 상을 받았다고 25일 밝혔다. iF 디자인 어워드는 제품, 커뮤니케이션, 사용자 경험(UX), 사용자 인터페이스(UI), 패키지, 인테리어, 프로페셔널 컨셉, 건축, 서비스 등 9개 부문에서 디자인 차별성과 우수성을 평가해 상을 수여한다.

LG전자에 따르면 집 안 환경과 조화로운 디자인에 사람의 표정, 음성, 몸짓에 반응해 상호작용하는 홈로봇 'LG 클로이드', 9밀리미터(mm)대 두께 무선 월페이퍼 TV 'LG 올레드 에보(evo) W6' 등 혁신 제품이 디자인 경쟁력을 인정받았다.

LG 그램 프로 노트북, LG 울트라기어 올레드 에보 모니터, LG 엑스붐 제품 3종, 휘센 오브제 컬렉션 쿨, LG 퓨리케어 바스에어시스템, 임직원을 위한 AI 에이전트 UX 등도 본상을 수상했다. LG전자 혁신 기술과 브랜드 비전을 집약해 서울 강남구에 조성된 가전매장 '플래그십 D5'도 건축부문 상을 받았다.

정욱준 LG전자 디자인경영센터장은 "미래 준비 관점에서 주력 사업을 강화하고, 새로운 성장 기회를 발굴하여 고객 중심의 디자인 혁신을 지속해 나가겠다"고 말했다.


