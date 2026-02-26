'슬립맥싱' 트렌드에 각광받는 멜라토닌…다양한 제품 출시 봇물

기사입력 2026-02-26 21:47


코로나19 팬데믹 이후 수면 시간이 줄고 수면장애 환자가 늘어나면서 '숙면'에 대한 갈망 역시 깊어졌다.

국가통계포털 '2024년 생활시간조사 결과'에서, 우리나라 10세 이상 국민이 수면을 위해 사용한 시간은 8시간 4분으로, 5년 전인 2019년보다 8분 감소했다. 10대(-5분), 20대(-11분), 30대(-7분), 40대(-4분), 50대(-6분), 60세 이상(-14분) 등 모든 연령층에서 감소세를 보였다.

또한 전 국민 중 잠 못 이룬 사람의 비율은 11.9%로, 이들의 평균 잠 못 이룬 시간은 32분으로 나타났다. 전 국민의 평균 잠 못 이룬 시간 4분보다 확연히 길다. 5년 전보다 잠 못 이룬 사람 비율 역시 10대(1.9%포인트·p), 20대(3.0%p), 30대(3.2%p), 40대(2.9%p), 50대(4.3%p), 60세 이상(6.1%p) 등 모든 연령층에서 상승했다.

이같은 수면 시간 감소는 질병 증가로도 이어졌다. 건강보험심사평가원에 따르면, 2024년 수면장애로 건강보험 급여 진료를 받은 환자는 2020년에 비해 26% 늘어난 130만8383명으로 집계됐다.

수면장애는 불면증, 수면 관련 호흡 장애, 과다 수면증 등 수면과 관련된 질환이다. 불규칙한 생활습관, 시차, 소음 등 환경 요인으로 발생할 수 있으며, 방치하게 되면 만성 불면증으로 악화될 수 있다. 만성화된 불면은 우울증, 불안장애, 당뇨, 심혈관계 질환은 물론, 치매 위험을 높일 수 있다는 연관성이 보고된 바 있다. 따라서 지속적인 수면 관리는 건강 관리의 기본이다.

최근에는 젊은층을 중심으로 슬립맥싱(Sleepmaxxing) 트렌드가 확산되면서, 수면 관리의 중요성이 주목받고 있다. '수면(sleep)'과 '극대화(maximizing)'의 합성어인 슬립맥싱은 단순히 수면 시간을 늘리는 것 뿐 아니라 수면 환경, 수면 전 루틴, 수면 이후의 컨디션까지 포함한 '총체적 수면 관리'를 일컫는다.

특히 멜라토닌 섭취는 슬립맥싱 전략 중 첫손에 꼽힌다.

뇌의 송과선에서 분비되는 생체 호르몬인 멜라토닌은 수면·각성 리듬과 일상적·계절적 생체리듬을 조절하며 자연적인 수면을 유도하는 작용을 한다. 또한 항산화 및 면역을 자극하는 역할을 하는 것으로 알려져 있다. 잠이 빨리 들지 않는 입면 지연 개선과 수면 질 향상, 시차증후군(Jet lag) 완화로 장거리 여행 시 피로·수면 장애 감소, 늦게 잠드는 습관인 수면 위상 지연 증후군 교정에 많이 사용된다.


불면증 치료약으로서의 멜라토닌은 국내에서 의사의 처방전이 필요한 전문의약품으로 분류되는데, 7~8시간 지속되는 서방형으로 합성 멜라토닌 형태다. 반면 보충제로 많이 쓰이는 식물성 멜라토닌은 피스타치오, 클로렐라, 스톤 후르츠 토마토(소마토) 등에서 추출한 일반식품(과채가공품)이다. 지속 시간은 상대적으로 짧지만, 흡수가 빨라 입면 개선에 많이 쓰이며 시장을 확대하고 있다.

해외 직구에 의존하던 멜라토닌은 2024년 식물 유래 멜라토닌을 함유한 일반식품 출시가 가능해지면서, 보폭을 넓혀가는 중이다. 관련업계에 따르면, 국내 멜라토닌 성분 기반 영양제 시장은 연간 약 130억원 규모로 추정되는데, 향후 시장이 확대될 것이란 전망이 우세하다. 실제 '멜라토닌' 성분이 트렌드를 이끈 올해 올리브영 수면 관련 건강식품 매출은 지난해 같은 기간 대비 300% 이상 늘었다.


'슬립맥싱' 트렌드에 각광받는 멜라토닌…다양한 제품 출시 봇물
　◇CJ웰케어가 올리브영 강남 타운에서 진행 중인 멜라메이트 팝업스토어. 사진제공=CJ웰케어
CJ웰케어에 따르면 식물성 멜라토닌을 활용한 수면 영양제 '멜라메이트' 매출도 가파른 상승세를 보이고 있다. 지난해 12월 매출은 2월 대비 1633% 성장했다.

멜라메이트는 식물성 멜라토닌 원료인 피스타치오추출분말(Prosomnial)에 타트체리, 가바, 트립토판, 쌀 발효분말, 시계꽃 추출분말, 감태 등 6가지 원료를 더한 제품이다.

2024년 정제형 제품에 이어 지난해 구미 제품을 출시한 CJ웰케어는 최근 기존 구미 제형의 섭취 편의성은 유지하면서 당 부담을 낮춘 로우슈가 구미 신제품을 선보이며 멜라메이트 라인업을 확장하고 있다. 멜라토닌 함량 역시 1~2㎎으로 다양하다. MZ세대를 겨냥한 이벤트 및 프로모션도 활발하다. 지난달 예스24에서 스트레스·심리·수면 관련 도서 구매자 대상 프로모션을 진행한 데 이어, 이달에는 올리브영 강남 타운 팝업스토어에서 제한 시간 내에 젤리 제품을 퍼 담는 '스쿱 챌린지' 및 '수면 빌런 찾기' 콘셉트의 수면 성향 진단 키오스크를 통한 가이드 제공을 진행 중이다.

일양약품이 최근 출시한 '식물성 멜라토닌 함유 멜라토닌 리퀴드'는 식물성 멜라토닌 2㎎을 한 포에 담았고, 액상제형으로 간편하게 섭취할 수 있도록 했다. 타트체리에서 추출한 자연 유래 식물성 멜라토닌을 사용했고, 시계꽃 추출물과 로즈마리 추출물을 배합해 기능적 균형을 강화했다는 설명이다.

티젠의 차 형태 '멜라티'와 스틱형 젤리 '멜라젤리'는 토마토에서 추출된 식물성 멜라토닌을 스틱 1개 당 2㎎ 함유하고 있으며, 비오틴, 맥주효모분말, 루이보스추출분말 등도 담았다.

업계 관계자는 "젊은층에서도 양질의 휴식을 위한 '회복케어'와 수면 관리가 화두로 떠오르면서, 접근성이 용이한 식물성 멜라토닌에 대한 관심이 늘고 있다"면서, "피스타치오·토마토 등 다양한 원료 및 정제· 구미·액상 등 여러가지 제형의 제품이 출시되고 있다"고 밝혔다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'결혼 후 韓 떠난' 김병세, 리조트급 美대저택 공개 "집 넓어 다이어트에 최적"

2.

‘아이유 예비 시모’ 강명주 암투병 끝 사망..오늘(27일) 사망 1주기

3.

효민, '보낸사람 강동원' 선물 인증…"충성을 다할게요"

4.

“식당서 노출 금지” 최현석, 뿔났다..얼마나 심했으면 안내문까지

5.

'고위험 산모' 남보라, 가족들 반대에도 "자연주의 출산하고 싶다" 선언 (편스토랑)

연예 많이본뉴스
1.

'결혼 후 韓 떠난' 김병세, 리조트급 美대저택 공개 "집 넓어 다이어트에 최적"

2.

‘아이유 예비 시모’ 강명주 암투병 끝 사망..오늘(27일) 사망 1주기

3.

효민, '보낸사람 강동원' 선물 인증…"충성을 다할게요"

4.

“식당서 노출 금지” 최현석, 뿔났다..얼마나 심했으면 안내문까지

5.

'고위험 산모' 남보라, 가족들 반대에도 "자연주의 출산하고 싶다" 선언 (편스토랑)

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세와 슈어저는 선발이 '당연직'이라는데, 그러면 전 KIA 투수는 트레이드? "선발 5명 베스트로 간다" TOR 감독

2.

[공식발표] 롯데의 충격선택! 사장·단장이 책임 떠안기로 → 도박 4인방 추가징계 없다

3.

'3+5 선발 상비군 시스템' 삼중 안전장치! 역시 투수전문가 감독은 계획이 있구나 → 두산 선발진 재건 프로젝트, 플랜A B C까지 대비한다 [미야자키 현장]

4.

"때론 물러서는 것도 책임의 한방식" '여성체육인' 박지영 스포츠윤리센터 이사장 772일만에 전격 사퇴[단독]

5.

"경기해야 하는데..." 오키나와 적신 봄비로 무산, '최종전' 대표팀, '첫 경기' KT '발 동동'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.