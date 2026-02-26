재혼에 욕이라니...최정윤, 5세 연하와 재혼 고백 이유 "딸과 내 삶 편안해져"

|
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 최정윤이 "(재혼 후)나의 지금 이런 상황을 욕하는 사람도 분명 있을거다. 어찌 됐건 나의 삶은 그 어떤 때보다 지금 너무 편안하다"라면서 재혼 후 달라진 일상을 전하며 행복감을 드러냈다.
김다래는 "언니가 결혼할 것 같다고 이야기하는데 울었다"라면서 최정윤의 재혼 소식을 들었던 당시를 떠올렸다. 그는 "언니가 그동안 외로워하고 딸 지유도 마찬가지고 아빠에 대한 부재도 되게 많이 걱정했었다"라면서 "언니가 결혼을 조심스럽게 생각하는 거 보니까 너무 감동적이더라"고 했다.
최정윤은 "물론 나의 지금 이런 상황을 욕하는 사람도 분명 있을 거다"라면서도 "어찌 됐든 나의 삶은 그 어떤 때보다 지금 너무 편안하다. '가족이라는 게 이런 거구나' 어떻게 보면 되게 간단한 거고 당연한 거일 수도 있다. 나에겐 되게 어려운 거였는데 그게 나는 지금 잘 이루어지고 있는 게 너무 감사하다"라며 재혼 후 달라진 일상에 행복감과 감사함을 드러냈다.
최정윤은 "결론적으로는 내가 사실 솔로가 아니다. 섭외가 너무 감사하지만, 솔로 프로그램을 기획하시는 분들께서는 나는 이제 명단에서 제외 시켜주셔야 할 것 같다"라고 말해 눈길을 끌었다.
