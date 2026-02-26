코레일관광개발, 온라인 플랫폼 입점 지원 사업자 최종 선정

코레일관광개발이 온라인 플랫폼 입점 지원 사업자를 최종 선정했다고 26일 밝혔다. 온라인 플랫폼 입점 지원 사업은 중소 해외여행사의 온라인 판로 확대와 자생력 강화를 위해 추진됐다. 최종 선정업체는 고고야투어, 인스앤이잼투어, 와이투어앤골프, 탑투어, 민트투어 등이다.
선정된 5개사는 차별화된 전문성을 보유하고 있다. 고고야투어는 문화활동과 결합한 기업 맞춤여행 상품을 운영하며, 인스앤이잼투어는 일본 현지 여행업체와의 직접 협약을 기반으로 맞춤여행 및 인센티브 상품을 취급한다. 일본·골프전문여행사 와이투어앤골프는 에어부산 공식대리점으로 국내외 골프여행 상품을 현지와 직거래로 제공하고 있다. 탑투어는 단체 맞춤여행 전문으로 하며, 민트투어는 여행 칼럼니스트 운영하는 개인 맞춤형 여행상품을 선보이고 있다.
선정된 여행사들은 2026년 한 해 동안 코레일관광개발 온라인 플랫폼에 무료로 입점하며, 시즌별 최대 4개 대표상품을 선정해 판매할 수 있다. 또한 온·오프라인 홍보마케팅 지원도 함께 받게 된다. 코레일관광개발은 지난해에 이어 올해도 공개 모집을 통해 성장 가능성과 상품 경쟁력을 갖춘 업체를 선정했으며, 입점 지원 효과를 더욱 확대해 나갈 방침이다.
이우현 코레일관광개발 대표이사 직무대행은 "중소 여행사의 자생력 강화는 민생경제 회복의 중요한 과제"라며 "공공기관 플랫폼을 기반으로 높은 OTA 수수료로 어려움을 겪는 중소 여행사가 안정적인 판매 환경을 갖출 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.