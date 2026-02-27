부산힘찬병원 김정호 병원장 "어깨 회전근개 파열, 원인과 치료는…"

[스포츠조선 장종호 기자] 힘찬병원이 유튜브 채널을 통해 흔한 어깨 질환인 회전근개 파열에 대한 유익한 정보를 제공한다. 힘찬병원 이수찬 대표원장과 부산힘찬병원 김정호 병원장은 힘찬병원 유튜브 <수찬's 관절토크> 코너에서 회전근개 파열의 원인부터 증상, 치료법까지 상세히 소개한다.

회전근개는 어깨 팔을 움직이고 관절의 안정성을 유지하는 역할을 하는 4개의 힘줄로, 이곳에 파열이 생기면 어깨 기능에 장애가 발생한다. 회전근개 파열의 원인은 퇴행성 변화, 반복적 사용, 급성 외상 등이 대표적이다. 부산힘찬병원 김정호 병원장은 "평생 어깨를 사용하며 누적된 충격과 스트레스, 상처가 쌓여 힘줄이 찢어지는 퇴행성 파열이 많다"며 "당뇨나 고혈압 같은 전신질환이 있는 경우에도 회전근개 질환이 발생할 위험이 크다"고 설명했다.

회전근개 파열 시 나타나는 대표적인 증상은 움직임에 따른 통증이다. 머리를 감거나 옷을 갈아입는 일상적인 동작에서 극심한 통증을 느끼게 된다. 또한 낮에는 멀쩡했다가 야간통으로 인해 밤에 잠을 이루지 못하거나 돌아눕다가 아파서 깨는 경우가 발생해 삶의 질이 급격히 떨어지게 된다.

치료법은 회전근개의 완전 파열과 부분 파열에 따라 달라진다. 부산힘찬병원 김정호 병원장은 "완전 파열은 파열 범위가 크고 예후가 좋지 않아 수술적 치료가 필요하지만, 파열 정도가 심하지 않고 진행 가능성이 낮다면 보존적 치료를 시행할 수 있다"고 말했다.

다음 주 금요일에 공개되는 2편에서는 회전근개 수술 후 재파열이 발생한 경우 등 실제 환자 사례를 바탕으로, 구체적인 치료법을 상세히 다룰 예정이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com




힘찬병원 이수찬 대표원장(왼쪽)과 부산힘찬병원 김정호 병원장

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

