자신이 터뜨린 폭죽에 맞아 사망…"수류탄과 같다"

기사입력 2026-02-27 09:26


자신이 터뜨린 폭죽에 맞아 사망…"수류탄과 같다"
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 한 남성이 자신이 터뜨린 폭죽이 폭발해 가슴을 충격하면서 숨지는 사고가 발생했다.

홍콩 매체 HK01에 따르면 지난 22일 중국 후난성 샹빈진에서 33세 남성이 폭죽을 터뜨리던 중 폭죽이 발사통 안에서 폭발해 가슴을 맞고 사망했다. 피해자의 여동생은 다음 날 SNS에 그의 사망 소식을 전했다.

현지 당국은 폭죽이 폭발해 피해자의 가슴을 관통했고, 그 자리에서 쓰러져 숨졌다고 확인했다. 해당 폭죽은 40~50미터까지 발사되는 제품으로 알려졌다. 샹빈진 정부는 사고가 '제한 폭죽 구역'에서 발생했으며, 이번 사건을 '우발적 사고'로 분류했다.

당국의 발표 이후 온라인에서는 폭죽 품질 문제에 대한 의문이 제기됐다.

일부 네티즌은 "금속 케이스로 된 폭죽은 잘못되면 사실상 소형 수류탄과 같다"고 지적했고, 일부 판매되는 폭죽의 품질이 불량하다는 점을 문제 삼았다.

현재 폭죽의 출처와 정확한 사고 원인에 대한 조사는 계속 진행 중이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘아이유 예비 시모’ 강명주 암투병 끝 사망..오늘(27일) 사망 1주기

2.

'결혼 후 韓 떠난' 김병세, 리조트급 美대저택 공개 "집 넓어 다이어트에 최적"

3.

“식당서 노출 금지” 최현석, 뿔났다..얼마나 심했으면 안내문까지

4.

'고위험 산모' 남보라, 가족들 반대에도 "자연주의 출산하고 싶다" 선언 (편스토랑)

5.

'이병헌♥' 이민정, 무보정 프로필 사진은 처음.."내 얼굴 내가 못 봄"

연예 많이본뉴스
1.

‘아이유 예비 시모’ 강명주 암투병 끝 사망..오늘(27일) 사망 1주기

2.

'결혼 후 韓 떠난' 김병세, 리조트급 美대저택 공개 "집 넓어 다이어트에 최적"

3.

“식당서 노출 금지” 최현석, 뿔났다..얼마나 심했으면 안내문까지

4.

'고위험 산모' 남보라, 가족들 반대에도 "자연주의 출산하고 싶다" 선언 (편스토랑)

5.

'이병헌♥' 이민정, 무보정 프로필 사진은 처음.."내 얼굴 내가 못 봄"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 롯데의 충격선택! 사장·단장이 책임 떠안기로 → 도박 4인방 추가징계 없다

2.

"경기해야 하는데..." 오키나와 적신 봄비로 무산, '최종전' 대표팀, '첫 경기' KT '발 동동'

3.

"판더펜의 감독 지시 패싱? 사실이 아냐!" 아스널전 대패후 루머 일파만파→토트넘 감독 "내가 이런것까지 코멘트 해야해?" 불만 폭발

4.

봄배구 반드시 간다! OK저축은행, 유니폼에 의지 담았다…6R '배구도부산' 스페셜 유니폼 착용

5.

"토트넘 돌아가고 싶다" 포체티노 폭탄 선언 후 다시 입 열었다..."모든 가능성 열려 있다" 7년 만에 전격 복귀 성사?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.