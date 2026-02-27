심장 전문의가 절대 먹지 않는 '3가지'…심장 지키는 식단은?

기사입력 2026-02-27 14:13


심장 전문의가 절대 먹지 않는 '3가지'…심장 지키는 식단은?
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 영국의 유명 심장 전문의가 절대 먹지 않는 음식 3가지와 심장을 지키는 식단을 소개했다.

현지 매체 미러에 따르면 런던 '내셔널 하트 클리닉' 설립자이자 심장 전문의인 프란체스코 로 모나코 박사는 최근 저서 '심장 구원자(Heart Saviour)'를 통해 작은 습관의 변화가 건강과 장수에 큰 차이를 만든다고 강조했다.

그는 "심장병은 예방 가능한 경우가 많지만, 많은 사람들이 문제가 생긴 뒤에야 관심을 갖는다"며 "매주 환자들에게 그들이 매일 먹는 음식이 동맥을 손상시키고 있다는 사실을 알려주면 놀라워한다"고 말했다.

그가 절대 먹지 않는 음식은 ▲가공육과 과도한 붉은 고기 ▲인스턴트 식품과 가공 스낵 ▲설탕 음료다.

우선 베이컨, 소시지, 햄 등 가공육은 소금과 포화지방이 많아 혈압과 '나쁜' 콜레스테롤을 높이고, 심장병 위험을 키운다. 지방이 많은 적색육 부위도 위험 요인이 될 수 있다고 주장한 그는 "매일이 아니라 가끔만 먹고, 가능한 한 기름기 적은 부위를 선택하라"고 조언했다.

또한 인스턴트 식품은 긴 성분표와 알 수 없는 첨가물이 많아 피해야 하며, 설탕 음료는 '액체 칼로리'라는 점에서 완전히 끊어야 한다고 강조했다.

그는 인스턴트 식품에는 나트륨, 포화지방, 가공육이 많이 포함되어 있는데, 이들은 모두 심장 건강에 해롭다면서 설탕 역시 과다 섭취하면 심혈관 질환 위험이 높아진다고 경고했다.

대신 그는 지중해식 식단을 권장한다. 토마토, 잎채소, 양파, 당근 등 다양한 채소를 매일 섭취하고, 베리류와 감귤류 같은 신선한 과일을 챙길 것을 권한다.


렌틸콩, 병아리콩, 흰콩은 섬유질과 단백질 공급원으로 좋으며, 올리브 오일 같은 건강한 지방을 기본으로 삼아야 한다. 견과류와 씨앗류는 매일 한 줌씩 섭취하고, 아보카도와 올리브도 좋은 지방 공급원이다. 단백질은 연어·정어리 같은 오메가3 풍부한 생선과 닭고기를 우선으로 하고, 달걀도 좋은 선택지다.

맛을 낼 때는 소금 대신 마늘, 바질 같은 허브와 향신료를 활용해 항산화 효과까지 얻을 수 있다.

로 모나코 박사는 "모든 것을 한 번에 바꿀 필요는 없다. 작은 변화부터 시작해 장기적으로 심장 건강을 우선시하는 습관을 들이는 것이 중요하다"고 조언했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘아이유 예비 시모’ 강명주 암투병 끝 사망..오늘(27일) 사망 1주기

2.

'결혼 후 韓 떠난' 김병세, 리조트급 美대저택 공개 "집 넓어 다이어트에 최적"

3.

“식당서 노출 금지” 최현석, 뿔났다..얼마나 심했으면 안내문까지

4.

'고위험 산모' 남보라, 가족들 반대에도 "자연주의 출산하고 싶다" 선언 (편스토랑)

5.

'이병헌♥' 이민정, 무보정 프로필 사진은 처음.."내 얼굴 내가 못 봄"

연예 많이본뉴스
1.

‘아이유 예비 시모’ 강명주 암투병 끝 사망..오늘(27일) 사망 1주기

2.

'결혼 후 韓 떠난' 김병세, 리조트급 美대저택 공개 "집 넓어 다이어트에 최적"

3.

“식당서 노출 금지” 최현석, 뿔났다..얼마나 심했으면 안내문까지

4.

'고위험 산모' 남보라, 가족들 반대에도 "자연주의 출산하고 싶다" 선언 (편스토랑)

5.

'이병헌♥' 이민정, 무보정 프로필 사진은 처음.."내 얼굴 내가 못 봄"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 롯데의 충격선택! 사장·단장이 책임 떠안기로 → 도박 4인방 추가징계 없다

2.

"경기해야 하는데..." 오키나와 적신 봄비로 무산, '최종전' 대표팀, '첫 경기' KT '발 동동'

3.

"판더펜의 감독 지시 패싱? 사실이 아냐!" 아스널전 대패후 루머 일파만파→토트넘 감독 "내가 이런것까지 코멘트 해야해?" 불만 폭발

4.

봄배구 반드시 간다! OK저축은행, 유니폼에 의지 담았다…6R '배구도부산' 스페셜 유니폼 착용

5.

"토트넘 돌아가고 싶다" 포체티노 폭탄 선언 후 다시 입 열었다..."모든 가능성 열려 있다" 7년 만에 전격 복귀 성사?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.