심장 전문의가 절대 먹지 않는 '3가지'…심장 지키는 식단은?

[스포츠조선 장종호 기자] 영국의 유명 심장 전문의가 절대 먹지 않는 음식 3가지와 심장을 지키는 식단을 소개했다.
그가 절대 먹지 않는 음식은 ▲가공육과 과도한 붉은 고기 ▲인스턴트 식품과 가공 스낵 ▲설탕 음료다.
그는 인스턴트 식품에는 나트륨, 포화지방, 가공육이 많이 포함되어 있는데, 이들은 모두 심장 건강에 해롭다면서 설탕 역시 과다 섭취하면 심혈관 질환 위험이 높아진다고 경고했다.
대신 그는 지중해식 식단을 권장한다. 토마토, 잎채소, 양파, 당근 등 다양한 채소를 매일 섭취하고, 베리류와 감귤류 같은 신선한 과일을 챙길 것을 권한다.
렌틸콩, 병아리콩, 흰콩은 섬유질과 단백질 공급원으로 좋으며, 올리브 오일 같은 건강한 지방을 기본으로 삼아야 한다. 견과류와 씨앗류는 매일 한 줌씩 섭취하고, 아보카도와 올리브도 좋은 지방 공급원이다. 단백질은 연어·정어리 같은 오메가3 풍부한 생선과 닭고기를 우선으로 하고, 달걀도 좋은 선택지다.
맛을 낼 때는 소금 대신 마늘, 바질 같은 허브와 향신료를 활용해 항산화 효과까지 얻을 수 있다.
로 모나코 박사는 "모든 것을 한 번에 바꿀 필요는 없다. 작은 변화부터 시작해 장기적으로 심장 건강을 우선시하는 습관을 들이는 것이 중요하다"고 조언했다.
