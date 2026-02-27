하이퍼네트웍스, 틱톡 라이브 페스트 2025에서 5개 부문 수상

- 데이터 기반 운영 역량, 글로벌 임팩트 부문까지 수상
- 틱톡 라이브 랭킹 1위… 하반기 종합 순위도 정상
- 크리에이터 육성 전문성 인정, 매니저 부문 개인 수상도
틱톡 라이브 에이전시 하이퍼네트웍스가 지난 15일 그랜드 하얏트 서울에서 열린 '틱톡 라이브 페스트 2025' 시상식에서 5관왕의 영예를 안았다.
|
|
|틱톡코리아에서 하이퍼네트웍스에 시상한 1위 트로피. (사진=하이퍼네트웍스)
하이퍼네트웍스는 이날 에이전시 시상식에서 ▲2025년 하반기 에이전시 종합 랭킹 1위, ▲틱톡 라이브 페스트 2025 랭킹 1위, ▲글로벌 임팩트 에이전시 선정, ▲2025 신규 영입 우수 에이전시 부문, ▲2025 크리에이터 육성 전문 매니지먼트 부문에 이름을 올렸다.
이번 수상은 하이퍼네트웍스가 틱톡 라이브 운영 가이드 제공, 성과 데이터 기반 분석 및 피드백, 투명한 정산 시스템 구축 등 실무 중심의 체계를 구축해 온 점이 높이 평가된 결과다. 특히 크리에이터가 수익 구조를 명확히 이해할 수 있도록 정산 내역을 체계적으로 안내하고, 동일한 기준에 따른 공정한 환경을 유지해 온 점이 신뢰를 쌓는 데 주효했다.
하이퍼네트웍스는현재 약 4,000명의 라이브 크리에이터 소속돼 활동하고 있다. 이는 단기 성과 중심이 아닌, 지속 가능한 구조를 구축해 온 결과다.
특히, 김성준 하이퍼네트웍스 이사는 TikTok LIVE가 주최한 'TikTok LIVE Agency Awards 2025'에서 '2025 크리에이터 육성 전문 매니저 상'을 수상했다. 이번 수상은 영입 및 육성 전반에 걸친 우수한 성과와 크리에이터의 안정적인 성장에 이바지한 공로를 인정받은 결과다.
|
|
|하이퍼네트웍스 김성준 이사. (사진=하이퍼네트웍스)
김성준 이사는 "이번 수상은 크리에이터들과 함께 쌓아온 신뢰와 노력의 결실,"이라며 "앞으로도 투명하고 공정한 운영을 바탕으로 크리에이터의 지속 가능한 성장과 건강한 라이브 콘텐츠 생태계 조성에 힘쓰겠다"라고 밝혔다.