하이퍼네트웍스, 틱톡 라이브 페스트 2025에서 5개 부문 수상

최종수정 2026-02-27 14:34

- 데이터 기반 운영 역량, 글로벌 임팩트 부문까지 수상

- 틱톡 라이브 랭킹 1위… 하반기 종합 순위도 정상

- 크리에이터 육성 전문성 인정, 매니저 부문 개인 수상도


하이퍼네트웍스, 틱톡 라이브 페스트 2025에서 5개 부문 수상
틱톡코리아에서 하이퍼네트웍스에 시상한 1위 트로피. (사진=하이퍼네트웍스)
틱톡 라이브 에이전시 하이퍼네트웍스가 지난 15일 그랜드 하얏트 서울에서 열린 '틱톡 라이브 페스트 2025' 시상식에서 5관왕의 영예를 안았다.

하이퍼네트웍스는 이날 에이전시 시상식에서 ▲2025년 하반기 에이전시 종합 랭킹 1위, ▲틱톡 라이브 페스트 2025 랭킹 1위, ▲글로벌 임팩트 에이전시 선정, ▲2025 신규 영입 우수 에이전시 부문, ▲2025 크리에이터 육성 전문 매니지먼트 부문에 이름을 올렸다.

이번 수상은 하이퍼네트웍스가 틱톡 라이브 운영 가이드 제공, 성과 데이터 기반 분석 및 피드백, 투명한 정산 시스템 구축 등 실무 중심의 체계를 구축해 온 점이 높이 평가된 결과다. 특히 크리에이터가 수익 구조를 명확히 이해할 수 있도록 정산 내역을 체계적으로 안내하고, 동일한 기준에 따른 공정한 환경을 유지해 온 점이 신뢰를 쌓는 데 주효했다.

하이퍼네트웍스는현재 약 4,000명의 라이브 크리에이터 소속돼 활동하고 있다. 이는 단기 성과 중심이 아닌, 지속 가능한 구조를 구축해 온 결과다.


하이퍼네트웍스, 틱톡 라이브 페스트 2025에서 5개 부문 수상
하이퍼네트웍스 김성준 이사. (사진=하이퍼네트웍스)
특히, 김성준 하이퍼네트웍스 이사는 TikTok LIVE가 주최한 'TikTok LIVE Agency Awards 2025'에서 '2025 크리에이터 육성 전문 매니저 상'을 수상했다. 이번 수상은 영입 및 육성 전반에 걸친 우수한 성과와 크리에이터의 안정적인 성장에 이바지한 공로를 인정받은 결과다.

김성준 이사는 "이번 수상은 크리에이터들과 함께 쌓아온 신뢰와 노력의 결실,"이라며 "앞으로도 투명하고 공정한 운영을 바탕으로 크리에이터의 지속 가능한 성장과 건강한 라이브 콘텐츠 생태계 조성에 힘쓰겠다"라고 밝혔다.

