"목 통증, 담인 줄 알았는데…" 디스크일 수도?

[스포츠조선 장종호 기자] 직장인 40대 A씨는 아침에 일어나면 목이 뻣뻣하고 통증이 반복적으로 나타나 목 움직임에 불편감을 느꼈다. 평소 장시간 컴퓨터 업무를 해온 A씨는 이를 단순히 '담에 걸린 것'으로 생각하고 스트레칭을 하며 경과를 지켜봤다.
흔히 '담에 걸렸다'고 표현하는 증상은 의학적으로 '근막통증증후군(Myofascial pain syndrome)'에 해당하는 경우가 많다. 이는 근육의 과도한 사용, 잘못된 자세, 외상, 스트레스 등으로 인해 근육 및 이를 둘러싸고 있는 근막에 통증 유발점이 형성되면서 발생하는 근골격계 질환이다.
대동병원 척추센터 안준영 과장(신경외과 전문의) "목 통증을 유발하는 질환은 근막통증증후군과 같은 단순 근육통부터 경추 추간판 탈출증과 같은 신경 압박 질환까지 다양해 환자 스스로 정확히 구분하기 어려운 경우가 많다"며 "단순 근육통은 약물치료, 물리치료, 자세교정 등 보존적 치료로 호전되는 경우가 대부분이지만, 신경 압박이 있는 상태를 방치할 경우 증상이 악화되거나 만성화될 수 있어 조기 진단과 적절한 치료가 무엇보다 중요하다"고 말했다.
이어 "목 통증이 지속되거나 팔로 이어지는 방사통, 저림, 감각 이상 등 신경학적 증상이 동반될 경우 단순 근육통이 아닐 수 있으므로 의료기관에 내원해 본인의 상태를 확인하고 적절한 치료를 시행하는 것이 중요하다"고 강조했다.
◇눈높이에 맞춰 모니터 설치…너무 높거나 낮은 베개 피해야
목 건강을 위해서는 평소 올바른 자세 유지와 생활습관 관리가 중요하다. 장시간 컴퓨터 사용 시 모니터를 눈높이에 맞춰 정면에 위치시키고, 턱을 앞으로 내밀거나 몸을 구부정하게 하는 자세는 피해야 한다. 허리를 펴고 등받이에 기대어 앉는 바른 자세를 유지하는 것이 경추에 가해지는 부담을 줄이는 데 도움이 된다.
또한 30~60분마다 가벼운 목과 어깨 스트레칭을 시행하고, 중간중간 자세를 바꾸는 것이 좋다. 수면 시에는 너무 높거나 낮은 베개를 피하고 정상적인 C자 곡선을 유지할 수 있는 높이와 형태의 베개를 사용하는 것이 권장된다. 아울러 갑작스럽게 목을 과도하게 꺾거나 돌리는 행동은 경추 주변 근육과 인대, 추간판에 부담을 줄 수 있으므로 주의가 필요하다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
