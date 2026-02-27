안과 진료 중 '형광 녹색 눈'으로 변해, 이유 알고 보니…

기사입력 2026-02-27 16:51


안과 진료 중 '형광 녹색 눈'으로 변해, 이유 알고 보니…
사진출처=아이리쉬 스타

[스포츠조선 장종호 기자] 안과 진료를 받은 여성의 눈동자가 형광 초록색으로 변해 화제다.

아이리시 스타 등 외신들에 따르면 아일랜드 골웨이의 한 병원을 방문한 마가리타 바르고라는 안과 진료 중 눈이 형광 초록색으로 변하는 황당한 일을 겪었다.

폴란드 출신의 예술가이자 사진작가인 그녀는 "렌즈를 착용한 상태에서 검사를 받던 중 간호사가 안약을 넣었고 눈을 깜빡이자 모든 것이 노랗게 보였다. 간호사와 나 모두 당황했다"고 말했다. 이후 간호사는 식염수로 여러 차례 세척하며 사과했지만, 결국 렌즈가 형광 초록색으로 착색돼 버렸다.

렌즈를 빼고 식염수로 여러 차례 씻어냈지만 초록색은 사라지지 않았다.

예비 렌즈를 챙기지 않았던 그녀는 형광빛 렌즈를 다시 착용한 채 집으로 돌아가야 했고, 길에서 사람들의 시선을 끌었다. 이후 그녀는 SNS에 다시 영상을 올려 "지금은 정상으로 돌아왔다. 걱정하지 않아도 된다"고 안심시켰다.

초록색으로 변한 이유는 안과 검사에 자주 쓰이는 플루오레세인 염료가 렌즈에 흡수되면서 나타난 현상으로 전해진다. 해당 염료는 눈에 해로운 물질은 아니며, 일시적으로 착색이 남을 수 있지만 시간이 지나면 자연스럽게 사라진다. 전문가들은 렌즈 상태를 확인하는 검사가 아니라면 안과 검진 시 렌즈는 착용하지 않는 게 좋다고 조언했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘아이유 예비 시모’ 강명주 암투병 끝 사망..오늘(27일) 사망 1주기

2.

'결혼 후 韓 떠난' 김병세, 리조트급 美대저택 공개 "집 넓어 다이어트에 최적"

3.

“식당서 노출 금지” 최현석, 뿔났다..얼마나 심했으면 안내문까지

4.

'고위험 산모' 남보라, 가족들 반대에도 "자연주의 출산하고 싶다" 선언 (편스토랑)

5.

'이병헌♥' 이민정, 무보정 프로필 사진은 처음.."내 얼굴 내가 못 봄"

연예 많이본뉴스
1.

‘아이유 예비 시모’ 강명주 암투병 끝 사망..오늘(27일) 사망 1주기

2.

'결혼 후 韓 떠난' 김병세, 리조트급 美대저택 공개 "집 넓어 다이어트에 최적"

3.

“식당서 노출 금지” 최현석, 뿔났다..얼마나 심했으면 안내문까지

4.

'고위험 산모' 남보라, 가족들 반대에도 "자연주의 출산하고 싶다" 선언 (편스토랑)

5.

'이병헌♥' 이민정, 무보정 프로필 사진은 처음.."내 얼굴 내가 못 봄"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 롯데의 충격선택! 사장·단장이 책임 떠안기로 → 도박 4인방 추가징계 없다

2.

"경기해야 하는데..." 오키나와 적신 봄비로 무산, '최종전' 대표팀, '첫 경기' KT '발 동동'

3.

"판더펜의 감독 지시 패싱? 사실이 아냐!" 아스널전 대패후 루머 일파만파→토트넘 감독 "내가 이런것까지 코멘트 해야해?" 불만 폭발

4.

봄배구 반드시 간다! OK저축은행, 유니폼에 의지 담았다…6R '배구도부산' 스페셜 유니폼 착용

5.

"토트넘 돌아가고 싶다" 포체티노 폭탄 선언 후 다시 입 열었다..."모든 가능성 열려 있다" 7년 만에 전격 복귀 성사?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.