[인사] 혜원의료재단 세종병원

장종호 기자
기사입력 2026-03-01 09:32
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
“신혼부부인 척 임장 다녔다” ‘♥차정원 열애’ 하정우, 결혼 발표 안했는데..무슨 일 (자매치킨)
'얼굴 반쪽 된' 오은영, 다이어트 전·후 차이 확연 "2.5은영 박사님 등극"
소녀시대 다 모인 웨딩 화보..티파니♥변요한 측 “촬영 안 했다” [공식]
여에스더♥홍혜걸, 52억짜리 집 38억 주고 샀다 "네고 대성공"
'자영업자' 정준하, 신체접촉하는 진상 손님에 분노 "엉덩이 만지고 허리 감싸"
미쳤다! '시즌 5호 도움+2명 퇴장 유도' 골 빼고 다 보여준 손흥민, 오늘도 축신 모드...LAFC, 휴스턴에 2-0 '2연승 질주'
신인이 벌써 풀렸다고? 김태형 감독 쓴소리 → "되게 기대를 했는데 생각보다 안 늘어" [미야자키 현장]
'하메네이 사망→美에 보복 공격' 이란, 북중미월드컵 참가 무산? FIFA "상황 예의 주시"
'부산에 축구를 돌려드립니다' 부산아이파크의 개막 메시지…정용환-김주성-안정환 등 레전드를 언급한 이유
'스페인이 너무 좋아' 맨유 '아픈 손가락' 래시포드, 바르셀로나와 3년+연봉 반토막(381억→179억) '통큰' 양보 합의..3000만유로 이적료가 최종 걸림돌