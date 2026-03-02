친구 사이 남성 2명과 동시에 결혼한 여성…"타인 시선 안 중요해"

[스포츠조선 장종호 기자] 태국 여성이 두 외국인 남성과 동시에 결혼식을 올려 화제다.

카오소드 등 현지 매체들에 따르면, 지난 2월 28일 태국 부리람주 생텅시의 한 마을에서 37세 태국 여성 두앙두언 께사로(애칭 킥)가 오스트리아 출신 두 남성과 함께 전통 혼례를 치렀다.

신랑은 각각 은퇴 경찰관 '로만'과 현직 경찰관 '매기'로, 두 사람은 친구 사이였다. 세 사람은 간소한 전통 의식을 통해 혼인 관계를 맺었으며, 이는 해당 지방에서 처음 열린 '세 사람의 결혼식'으로 기록됐다.

킥은 과거 태국인 남편과의 사이에서 세 자녀를 두었으나 가정생활이 순탄치 않았고, 가수 활동도 기대만큼 이어지지 않았다.

이후 가족을 부양하기 위해 파타야에서 일하던 중 오스트리아에서 온 로만을 만나 5년간 사실혼 관계를 유지했다. 이후 로만의 친구 매기가 태국을 방문했다가 킥과 사랑에 빠졌고 로만은 이를 받아들였다.

세 사람은 1년간 함께 교제한 끝에 정식으로 결혼을 결심했다.

킥은 "우리 가족과 부모님이 모두 지지해 주었고, 서로가 행복하다면 다른 사람들의 시선은 중요하지 않다"고 밝혔다. 두 신랑은 각각 100만 바트(약 4600만원)의 혼수 비용을 지불했다.

생텅시 시장은 "수많은 결혼식을 봐왔지만, 두 신랑과 한 신부가 함께하는 혼례는 처음"이라며 "특이한 결합이지만 세 사람의 행복을 기원한다"고 전했다.
