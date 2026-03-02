대한항공, LA공항에 '차세대 플래그십 라운지' 오픈

◇대한항공은 정식 개장에 앞서 지난달 26일(현지시각)부터 양일간 LA 국제공항 톰 브래들리 국제선 터미널에 위치한 대한항공 신규 라운지에서 사전 공개 행사를 진행했다. 조원태 한진그룹 회장(왼쪽에서 네 번째), David Pacey 대한항공 기내식기판 및 라운지 부문 부사장(왼쪽에서 세 번째), 이진호 대한항공 미주지역본부장(왼쪽에서 다섯 번째)), 황오렬 대한항공 로스앤젤레스공항지점장(왼쪽에서 두 번째), 강기택 아시아나항공 미주지역본부장(왼쪽에서 여섯 번째) 등 관계자들이 기념촬영을 하고 있는 모습.
대한항공이 6일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 국제공항에 새롭게 단장한 차세대 플래그십 라운지를 오픈한다. 대한항공 LA 국제공항 라운지는 글로벌 건설 디자인 전문업체인 LTW 디자인웍스 스튜디오에 의뢰, 약 650억원을 투입해 22개월에 걸친 공사 끝에 완성됐다.
2일 대한항공에 따르면 라운지는 일등석 라운지(6층)와 마일러 클럽 및 프레스티지 라운지(5층) 총 2곳이다. 총 면적은 1675㎡로 기존 대비 1.27배 늘었다. 공항 고층에 자리한 라운지 좌석에서 내부 전경을 한눈에 조망할 수 있도록 발코니 테라스를 설치, 통창을 활용한 개방형 구조로 보다 여유롭고 쾌적한 환경을 갖췄다. 라운지 인테리어는 밝은 자연광이 깊게 들어오는 구조로 설계됐고, 목재와 고급 석재를 활용해 동서양의 아름다움이 공존하는 '모던 코리안 럭셔리(Modern Korean Luxury)' 공간으로 꾸몄다. 박지(양각) 기법으로 자유분방한 무늬를 담은 회청색 빛깔의 '분청사기', 숯가루가 섞인 먹물로 다양한 형태의 붓질 그대로를 보여주는 '붓질(Brushstroke)', 보름달을 닮은 유려한 곡선미가 인상적인 '달항아리' 등 한국적인 아름다움을 담은 예술 작품을 곳곳에 설치해 볼거리도 제공했다.
◇LA 국제공항 대한항공 일등석 라운지
일등석 라운지는 전형적인 공항 라운지를 넘어선 고품격 공간으로 재탄생했다. 별실 2곳을 마련해 독립된 공간에서 온전한 휴식을 취할 수 있는 환경을 조성했다. 고객의 기호에 따라 일품요리를 주문하는 퍼스널 다이닝 서비스 '아라카르트' 등 이용객들의 편의를 향상시켰다.
◇ LA 국제공항 대한항공 마일러 클럽.
마일러 클럽 및 프레스티지 라운지도 차별화된 고객 경험을 제공한다. 라운지 뷔페에서는 셰프들이 직접 음식을 만들어 제공하는 오픈 키친 방식의 라이브 스테이션을 도입해 한층 신선하고 다채로운 메뉴를 구성했다. LA 지역색을 담은 로컬 크래프트 맥주, 현지에서만 맛볼 수 있는 시그니처 블렌드 커피 등은 오직 LA 라운지에서 느낄 수 있는 식음료 서비스다. 마일러 클럽에서는 풍성한 뷔페는 물론, 마일러 클럽 전용 스페셜 메뉴를 제공한다. 마일러 클럽 고객들은 좌석에 비치된 QR코드를 스캔해 간편하게 주문할 수 있다. 고객들이 식사하는 공간 외에도 휴식과 업무 등 필요에 따라 라운지를 활용할 수 있도록 공간을 다양화했다. 업무에 최적화된 비즈니스 존, 가족과 함께 여유로운 시간을 보내는 패밀리 존, 샤워실 등이 대표적이다.
◇ LA 국제공항 대한항공 프레스티지 라운지 .
대한항공은 통합 항공사 출범 이후 고객 수요에 대비한 맞춤형 환경 조성을 위해 국내는 물론 해외 라운지 인프라를 지속적으로 확충해 나간다는 방침이다. LA 국제공항에 이어 미국 뉴욕 존 F. 케네디 국제공항 등 해외 주요 허브 공항에 위치한 라운지 확장과 리뉴얼을 잇따라 진행해 연내 공개할 계획이다.
대한항공 관계자는 "지속적인 투자와 노력으로 고객의 기대를 뛰어넘는 향상된 여행 경험을 선사하겠다"고 말했다.