"척추 압박골절 환자 한의치료, 통증·기능 개선에 효과적"

[스포츠조선 장종호 기자] 척추 압박골절 환자들에 대한 한의 입원치료의 장기적 통증 완화 및 기능 개선 효과를 검증한 논문이 발표됐다.
척추 압박골절 발현 시 통증이 심하거나 불안정성을 동반하는 경우에는 시멘트 수술(경피적 척추성형술이나 척추후굴풍선성형술)을 고려할 수 있지만, 수술적 치료는 시멘트 누출, 연조직 손상, 신경근 압박 및 인접 척추 골절 위험 등이 수반될 수 있어 신중을 기해야 한다.
입원기간 동안 환자들은 침·약침, 한약 등으로 구성된 한의통합치료를 받았다. 특히 침 치료는 1일 2회 시행됐으며, 약침은 신바로약침, 봉침 등이 활용됐다. 한약의 경우 청파전, 청신바로환, 웅어온비환 등이 처방됐다.
연구 결과, 입원 치료를 받은 환자들은 입원 당시 대비 통증 및 기능장애 모두 유의한 개선 효과가 관찰됐다. 구체적으로 허리 통증 숫자평가척도(NRS; 0~10)는 입원 시 5.75에서 퇴원 시 3.36, 장기적 추적 관찰 시 3.90으로 총 1.85점 개선됐다. 허리 기능장애 지수(ODI; 0~100)도 입원 시 48.92에서 퇴원 시 3.95, 장기적 추적 관찰 시 27.6로 21.25점 감소했다. 삶의 질(EQ-5D: 0~1) 지표 역시 0.59에서 0.75로 증가했다.
아울러 한의 입원치료에 대한 환자들의 만족도 역시 높게 나타났다. 한의치료 만족도는 평균 1.76±0.8으로 '매우 만족'이 79명(47.6%)으로 가장 높은 비율을 차지했다. 한의치료 만족도(1~5)는 1점에 가까울수록 만족도가 높은 것으로 평가됐다. 또한 한의치료 유형별 만족도에선 침 치료가 73.3%, 약침 치료가 42.7% 순으로 나타났다. 뿐만 아니라 척추 압박골절 치료 선호도(1~10, 10에 가까울수록 매우 만족을 뜻함) 역시 한방(7.32±2.03)이 양방(5.99±2.19)보다 더 높았다.
자생한방병원 척추관절연구소 심현아 한의사는 "이번 연구는 척추 압박골절에 대한 한의통합치료의 장기적 치료 효과를 확인한 최초의 연구이며, 관련 질환에 대한 한의치료의 가능성을 확인했다는 데 그 의의가 있다"며 "향후 척추 압박골절 환자들에게 한의통합치료가 많이 활용되고, 환자들이 치료 후 더 나은 삶을 유지하길 기대한다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
