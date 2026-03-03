"척추 압박골절 환자 한의치료, 통증·기능 개선에 효과적"

의료진이 허리 통증을 호소하는 환자에게 약침 치료를 실시하는 모습.

[스포츠조선 장종호 기자] 척추 압박골절 환자들에 대한 한의 입원치료의 장기적 통증 완화 및 기능 개선 효과를 검증한 논문이 발표됐다.

자생한방병원 척추관절연구소(소장 하인혁)는 한의통합치료를 받은 척추 압박골절 입원 환자의 장기적 치료 효과 연구 결과를 SCI(E)급 국제학술지 '메디신(Medicine, IF=1.4)'에 게재했다고 3일 밝혔다.

척추 압박골절은 외부 충격으로 인해 척추 뼈가 납작하게 내려 앉는 상태를 말한다. 주로 고령화에 따른 골밀도와 신체기능 저하로, 특히 65세 이상 고령층에서 많이 발생한다. 하지만 50대 이후에 골량 감소가 시작돼 최근 한 연구에서는 50세 이상의 25~50%에서 척추 압박골절이 관찰됐다는 연구가 보고되기도 했다.

척추 압박골절 발현 시 통증이 심하거나 불안정성을 동반하는 경우에는 시멘트 수술(경피적 척추성형술이나 척추후굴풍선성형술)을 고려할 수 있지만, 수술적 치료는 시멘트 누출, 연조직 손상, 신경근 압박 및 인접 척추 골절 위험 등이 수반될 수 있어 신중을 기해야 한다.

이에 많은 경우 침상안정, 허리 보조기, 물리치료 등의 보존적 치료가 권고된다. 그러나 장기간 침상안정은 허리 주변 근육 및 인대의 약화를 야기할 수 있어 가능한 한 조기에 움직이도록 유도하는 것이 권장된다. 이에 환자들은 침상 안정 기간을 최소화하고 빠른 일상생활 복귀를 돕는 한의약치료를 선택하기도 한다. 다만, 이러한 척추 압박골절 환자에게 한의통합치료가 장기적 예후에 어떠한 영향을 미치는지에 대한 연구는 부족한 실정이었다.

이런 가운데 자생한방병원 척추관절연구소 심현아 한의사 연구팀은 척추 압박골절로 입원치료를 받은 환자를 대상으로 한의통합치료의 통증 감소와 기능 개선 등의 장기적 치료 효과를 분석했다. 연구팀은 2016년부터 2022년까지 4개 한방병원(강남·부천·대전·해운대자생한방병원)에서 흉요추 척추체 압박골절로 입원치료를 받은 환자 중 설문에 응답한 166명에 대한 장기 추적 관찰을 진행했다.

입원기간 동안 환자들은 침·약침, 한약 등으로 구성된 한의통합치료를 받았다. 특히 침 치료는 1일 2회 시행됐으며, 약침은 신바로약침, 봉침 등이 활용됐다. 한약의 경우 청파전, 청신바로환, 웅어온비환 등이 처방됐다.

연구 결과, 입원 치료를 받은 환자들은 입원 당시 대비 통증 및 기능장애 모두 유의한 개선 효과가 관찰됐다. 구체적으로 허리 통증 숫자평가척도(NRS; 0~10)는 입원 시 5.75에서 퇴원 시 3.36, 장기적 추적 관찰 시 3.90으로 총 1.85점 개선됐다. 허리 기능장애 지수(ODI; 0~100)도 입원 시 48.92에서 퇴원 시 3.95, 장기적 추적 관찰 시 27.6로 21.25점 감소했다. 삶의 질(EQ-5D: 0~1) 지표 역시 0.59에서 0.75로 증가했다.


아울러 한의 입원치료에 대한 환자들의 만족도 역시 높게 나타났다. 한의치료 만족도는 평균 1.76±0.8으로 '매우 만족'이 79명(47.6%)으로 가장 높은 비율을 차지했다. 한의치료 만족도(1~5)는 1점에 가까울수록 만족도가 높은 것으로 평가됐다. 또한 한의치료 유형별 만족도에선 침 치료가 73.3%, 약침 치료가 42.7% 순으로 나타났다. 뿐만 아니라 척추 압박골절 치료 선호도(1~10, 10에 가까울수록 매우 만족을 뜻함) 역시 한방(7.32±2.03)이 양방(5.99±2.19)보다 더 높았다.

자생한방병원 척추관절연구소 심현아 한의사는 "이번 연구는 척추 압박골절에 대한 한의통합치료의 장기적 치료 효과를 확인한 최초의 연구이며, 관련 질환에 대한 한의치료의 가능성을 확인했다는 데 그 의의가 있다"며 "향후 척추 압박골절 환자들에게 한의통합치료가 많이 활용되고, 환자들이 치료 후 더 나은 삶을 유지하길 기대한다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


심현아 한의사

